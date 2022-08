Deiningen/Grosselfingen

13:56 Uhr

Kripo ermittelt zu Einbrüchen im Ries

In mehrere Gewerbeobjekte im Ries wurde eingebrochen. In Grosselfingen seien die mutmaßlichen Täter aber nicht weiter als bis zur Eingangstür gekommen, so die Kripo.

Die Kriminialpolizei Dillingen ermittelt aktuell zu zwei Einbrüchen in Rieser Gewerbeobjekte. In Deiningen wurde zwischen Mittwoch, 17. August, 20 Uhr, und Donnerstag, 18. August, 7 Uhr, in zwei Firmen im Bereich Gewerbepark 12 und 21 eingebrochen. Der oder die Täter hatten sich laut Polizeibericht gewaltsam Zugang zu den Büroräumen verschafft und jeweils Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich erbeutet. Zudem wurde Sachschaden verursacht. Die genaue Höhe von Beute und Sachschaden sei derzeit Bestandteil der Ermittlungen. Etwa zur gleichen Tatzeit, von Mittwochabend auf Donnerstagabend, versuchten Unbekannte in einen Firmenraum im Enkinger Weg in Grosselfingen einzubrechen. Es konnte nach Polizeiangaben festgestellt werden, dass sich an der noch versperrten Eingangstür Hebelspuren befanden. Mutmaßlich seien die Täter bei der Tatausführung gestört worden. Ein Beuteschaden entstand somit nicht. Der Sachschaden wurde auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Dillingen übernahm die Ermittlungen zu den Taten und bittet um sachdienliche Hinweise. Verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum werden unter Telefon 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

