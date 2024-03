Donauwörth

Ausschuss stimmt für mehr Tempo 30 in der Parkstadt

Plus In einigen Straßenzügen auf dem Schellenberg wird die Höchstgeschwindigkeit merklich reduziert. Um welche Straßen es geht und weshalb die Drosselung möglich ist.

Von Thomas Hilgendorf

Tempo 30 innerorts ist ein umstrittenes Thema in Donauwörth. So ist es zum Beispiel an der Küsterfeldstraße in Riedlingen seit Jahren im Gespräch. Doch nicht überall wird so hart darum gerungen. Am Montagabend hat der Donauwörther Bauausschuss einen Antrag der SPD-Fraktion behandelt, in welchem es um Tempo 30 in gleich mehreren Straßenzügen in der Parkstadt ging. Hierzu gab es eine erstaunliche Eintracht im Gremium. Und dennoch gab es auch Widerspruch zur anvisierten Geschwindigkeitsreduzierung auf dem Schellenberg.

Brigitte Kundinger-Schmidt kennt die Parkstadt sehr gut; die Sprecherin der SPD-Fraktion im Donauwörther Rathaus weiß, dass es in vielen Straßenzügen zuletzt "einen Wechsel der Generationen" gegeben hatt, sprich: Viele Familien mit kleinen Kindern leben in den Häusern aus den 1970er und 80er Jahren. "Die Kinder spielen an den Straßen, sie radeln und kreuzen die Straßen dann eben auch mal", erklärte Kundinger-Schmidt. Ihre Fraktion beantragte die Einrichtung von Tempo 30 deshalb in den folgenden Bereichen:

