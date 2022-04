Budget für Beachvolleyballfeld in Ehingen freigegeben

Erfreuliche Nachrichten für Ehingen am Ries: Aus dem Regionalbudget werden ein Beachvolleyballfeld, eine Bierzeltgarnitur und ein Vereinszelt gefördert.

Für die Gemeinde Ehingen am Ries gibt es gute Nachrichten für die Freizeitgestaltung. Im Rahmen des Regionalbudgets der ILE Nordries sind einige Projekte bewilligt worden. Außerdem hat die Gemeinde laut Bürgermeister Thomas Meyer den höchsten Ansatz erhalten. Zum Hintergrund: In der ILE Nordries sind Wallerstein, Maihingen, Marktoffingen, Fremdingen und Ehingen am Ries zusammengeschlossen, um "angemessene, attraktive und zukunftsfähige Lebensverhältnisse in der ländlichen Region Nordries sicherzustellen und zu fördern", wie es online heißt.

Bewilligt wurden ein Beachvolleyballfeld in Ehingen, beantragt vom Bauwagen Broidaloch. Die Freiwillige Feuerwehr Belzheim erhielt grünes Licht für eine Bierzeltgarnitur inklusive Aufbewahrungsanhänger. Die Belzheimer Jugend reichte den Antrag für ein Vereinszelt ein, was ebenfalls berücksichtigt wurde. Das Zelt soll laut Bürgermeister Meyer allen Vereinen in der Gemeinde zur Verfügung stehen und darüber hinaus auch Privatleuten.

Regionalbudget: Schützenverein Belzheim bekommt Lichtgewehre

Um künftig ein ungefährliches Probetraining und Nachwuchstraining durchführen zu können, erhält der Schützenverein Belzheim Lichtgewehre für die elektronischen Schießstände, die auch von den umliegenden Vereinen ausgeliehen und in Belzheim getestet werden können, so Meyer.

Das Regionalbudget ist ein Förderprogramm des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) in Bayern. Die zur Verfügung stehenden Mittel setzen sich aus einer maximalen Zuwendung von 90.000 Euro und einem Eigenanteil der Gemeinden der ILE Nordries in Höhe von maximal 10.000 Euro zusammen. Förderfähig waren Kleinprojekte, deren Gesamtausgaben 20.000 Euro (netto) nicht übersteigen. Gefördert werden 80 Prozent des Nettobetrags. (AZ)