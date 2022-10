B25 wurde zwischen Nördlingen und Wallerstein nach Unfall mit Holzlaster gesperrt

Am Kreisverkehr zwischen Nördlingen und Ehringen verunglückt ein Lkw. Der Schaden ist hoch.

Ein Holzlaster ist am Dienstag gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 25 bei Ehringen verunglückt. Der 26-jährige Lkw-Fahrer fuhr von der Nordumfahrung kommend in den Kreisverkehr ein. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs, auf Höhe der Abfahrt in Richtung Dinkelsbühl, kippte das ganze Gespann nach rechts um. Die Polizei vermutet, dass sich der Unfall wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ereignete.

Unfall mit Lastwagen auf der B25 zwischen Wallerstein und Nördlingen

Der Schaden am Langholz-Lkw sowie der Verkehrsinsel beträgt knapp 100.000 Euro. Der Fahrer des Langholzzuges erlitt nur leichte Verletzungen. Die B25 wurde aus Dinkelsbühl und Möttingen kommend am Kreisverkehr Ehringen komplett gesperrt. Aus südlicher Richtung leiteten die Feuerwehren aus Wallerstein, Baldingen und Nördlingen den Verkehr an der Ostumfahrung bei der Firma Varta um, aus Richtung Dinkelsbühl auf Höhe Wallerstein West.

Der Langholz-Lkw samt Ladung wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Sperrung dauerte bis zum Mittag an. (AZ)

8 Bilder Holzlaster kippt in Ehringer Kreisverkehr um Foto: Dieter Mack

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.