Fremdinger Reinhard Reichherzer wird für sein Engagement geehrt

Plus Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten wird für besonderes Engagement vergeben. Nun hat es Reinhard Reichherzer bekommen. Eines ist für ihn "unverzichtbar".

Reinhard Reichherzer aus Fremdingen ist vom schwäbischen Regierungspräsidenten Dr. Erwin Lohner mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder im Rahmen eines Festaktes in Augsburg ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung erhielt er für sein langjähriges, ehrenamtliches Engagement für die Musik in seinem Heimatort. Bei der Verleihung mit dabei war auch Bürgermeister Frank-Markus Merkt.