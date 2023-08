Fußball

Nur noch ein Team mit „weißer Weste“ in der A-Klasse Nord

Plus A-Klasse Nord: Der SC Wallerstein erwischt einen Traumstart in die Saison. Maihingen II und TKSV Donauwörth bleiben sieglos.

Nur noch ein Team hat nach dem zweiten Spieltag eine „weiße Weste“: Durch einen knappen 1:0-Sieg bei Nähermemmingen/Baldingen ist der SC Wallerstein an die Tabellenspitze der A-Klasse Nord gestürmt. Noch ohne Sieg sind die zwei Mannschaften am Tabellenende: der FC Maihingen II (nach einem 0:2 beim BC Huisheim) und der TKSV Donauwörth, der auch bei Großsorheim/Hoppingen (0:3) nichts zu bestellen hatte.

SV Otting – SpVgg Ederheim 2:1 (0:1). Die Gäste kamen besser in die Partie. Lars Möhnle glückte in der 25. Minute das 0:1. Die SpVgg versäumte es, die Führung auszubauen. Nach dem Wechsel konnte Ederheim konditionell nicht mehr mithalten. Simon Kauffeldt glich in der 76. Minute zum 1:1 aus. Die Hausherren spürten nun, dass ein Sieg möglich war. In der 91. Minute traf Nico Mittl zum verdienten 2:1. Zuschauer: 80. (ra)

