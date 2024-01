Hainsfarth

06:00 Uhr

Nahwärme in Hainsfarth: Noch dieses Jahr Baubeginn

Plus In der Rieser Gemeinde gibt es eine Infoveranstaltung. 400 Bürgerinnen und Bürger kommen. Was ein Hausanschluss bei diesem Projekt kostet.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Für Bürgermeister Klaus Engelhardt ist es mittlerweile zu einer Lebensaufgabe geworden, die Gemeinde Hainsfarth mittel- und langfristig zu einer energieautarken Kommune zu machen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist eine klimafreundliche Wärmeversorgung, die bezahlbar und preisstabil ist. Vor diesem Hintergrund steht aktuell der Aufbau eines Nahwärmenetzes ganz oben auf der Agenda. Die Weichen dafür sind gestellt.

In Zusammenarbeit mit dem auf Energielösungen spezialisierten Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen im Landkreis Dillingen sollen alle Hauseigentümer die Möglichkeit erhalten, bei größtmöglicher Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ihre Häuser aus erneuerbaren Energiequellen zu heizen. Zur Vorbereitung der dafür notwendigen Schritte wurde eigens eine Arbeitsgruppe mit Bürgern und Gemeindevertretern ins Leben gerufen. Sie macht sich seit Monaten Gedanken, wie in engem Schulterschluss mit der interessierten Bevölkerung und GP Joule an der Seite dieses ambitionierte Ziel in die Praxis umgesetzt werden kann. Betrieben werden soll das Wärmenetz durch eine eigenständige Gesellschaft, die Renergiewerke Hainsfarth GmbH. Diese ist mittlerweile gegründet. Als alleiniger Gesellschafter fungiert im Moment noch GP Joule. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Beteiligung der Gemeinde vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen