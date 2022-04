Mann flüchtet in Harburg vor Verkehrskontrolle

Wegen einer Verkehrskontrolle versuchte am Dienstag ein Mann in Harburg über die B25 zu fliehen. Die Polizei stellte fest, warum.

Ein 37-Jähriger hat am Dienstag gegen 17.50 Uhr versucht, vor einer Verkehrskontrolle in Harburg zu fliehen. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth wollte den Mann kontrollieren. Dieser kam der Anhalteforderung aber nicht nach und versuchte, über die B25 in Richtung Nördlingen zu fliehen.

Der Autofahrer konnte schließlich mit Unterstützung durch Nördlinger Streifenbesatzungen in Baldingen gestellt werden. Laut Polizeibericht stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand.

37-Jähriger unter Drogeneinfluss und mit Betäubungsmitteln unterwegs

Dem nicht genug, war der 37-Jährige auch im Besitz von Betäubungsmitteln und war mit Kennzeichen unterwegs, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 37-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

