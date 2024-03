Wichtiger Dialog zwischen Landwirtschaft, Politik und Finanzwelt

Über 200 Landwirtschafts-Vertreter kommen zum Agrar-Abend nach Harburg. Staatsministerin Kaniber vergleicht die Branche mit Großunternehmen wie Audi und BMW.

Beim Agrar-Abend der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth in Harburg sprach die Bayerische Staatsministerin Michaela Kaniber über die Herausforderungen und Chancen im Agrarsektor. In ihrem Vortrag beleuchtete sie die vielfältigen Aspekte, mit denen sich Landwirte heute konfrontiert sehen und fand dabei klare Worte.

Michael Kruck, Sprecher des Vorstands, betonte zunächst die immense Bedeutung der Landwirte für eine zuverlässige Lebensmittelversorgung: "Ein Land wie Deutschland muss sich selbst mit hochwertigen Produkten versorgen können, und hierfür brauchen wir unsere heimische Landwirtschaft." Diese befinde sich angesichts steigender Produktionskosten, hoher Umweltauflagen und ausufernder Bürokratie seit Jahren in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Immer mehr kleinere, familiär geführte Höfe müssen sich zu mittelständischen Unternehmen entwickeln, um die zunehmenden Anforderungen seitens Politik und Gesellschaft zu erfüllen. Nicht alle können dieser enormen Belastung standhalten. So waren es nahezu 400 Agrarbetriebe, die in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen in den vergangenen zehn Jahren ihre Existenz aufgeben mussten.

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Agrarwirtschaft ist jeder Bürger gefragt

„Der Weg zu einer starken und nachhaltigen Agrarwirtschaft ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe, bei der jeder einzelne Bürger gefragt ist. Außerdem braucht es für den Erhalt bäuerlicher Strukturen im Land eine starke Stimme in der Politik“, sagte Kruck. Diese Stimme gebe es und sie komme aus Bayern in Person von Michaela Kaniber, Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus.

Als Höhepunkt des Abends ergriff Kaniber vor den rund 200 Gästen das Wort. Der mehrmals aufkommende Applaus während des Vortrags machte deutlich, dass die Rednerin den anwesenden Gästen aus der Seele sprach. Vor allem der rapide Abbau der Nutztierbetriebe sowie der Rückgang des Tierbestandes bereite der Politikerin große Sorgen. Schuld daran seien die "schwer umsetzbaren Tierwohlprogramme der Bundesregierung", die zur Konsequenz hätten, dass Fleisch aus anderen Ländern importiert wird. Die Frage der Ernährungssouveränität dürfe nicht riskiert werden. Der Hunger spiele heutzutage eine wichtige Rolle in der Kriegsführung. Die Landwirte hingegen seien die „besten Friedensmacher“, unterstrich Kaniber.

Kaniber: Landwirtschaft besitzt Potenzial wie Audi oder BMW

Die Staatsministerin hob auch hervor, dass die bayerische Landwirtschaft trotz des Strukturbruchs ein enormes Potenzial besitzt, welches mit der Wirtschaftsleistung von Großunternehmen wie Audi oder BMW vergleichbar ist. Die Vision einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen "in einem der schönsten Länder der Welt" ist laut Kaniber nur in enger Zusammenarbeit und offenem Dialog zwischen Politik, Landwirtschaft und Gesellschaft möglich. "Wir können zwar nicht alles retten, aber wir versprechen, dass wir immer für Sie kämpfen werden!", gab die Politikerin den anwesenden Landwirtinnen und Landwirten mit auf den Weg.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung stand die Ministerin für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Dankbar nutzten die Gäste diese einzigartige Gelegenheit, um tiefer in die diskutierten Themen einzutauchen, individuelle Themen mit der Politikerin zu besprechen und natürlich viele Selfies zu machen, heißt es in einer Mitteilung der Bank. (AZ)