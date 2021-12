Jahresrückblick 2021

Ein Hallenbad mit Sauna, aber ohne sechste Bahn in Nördlingen

Plus Blickt man nur auf den Advent, scheint 2021 in Nördlingen wie 2020 zu sein: kein Weihnachtsmarkt. Doch im vergangenen Jahr hat sich viel getan.

Von Martina Bachmann

Es hat ein bisschen etwas von einem Deja-vù, diese Situation in den letzten Wochen des Jahres 2021 in Nördlingen. Der Weihnachtsmarkt ist aufgebaut, aber die Buden bleiben dicht. Wieder ist Corona schuld, wieder bestimmt diese Pandemie das Leben in der Stadt. Dabei schien es für einige Wochen so, als könnte jetzt endlich wieder alles anders werden. So, wie vor dem März 2020.

