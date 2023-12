Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Ein Jahr Go-Ahead: Gibt es inzwischen alle bestellten Verbindungen im Donau-Ries?

Theoretisch könnten Pendlerinnen und Pendler aus dem Kreis Donau-Ries aus einer Vielzahl an Zugverbindungen wählen. Doch Baustellen schränken das Angebot von Go-Ahead ein.

Plus Halbstundentakt, spätere Verbindungen aus München, selbst am Wochenende: Go-Ahead wollte das Bahn-Angebot im Kreis Donau-Ries einst ausweiten. Das ist daraus geworden.

Von Verena Wengert Artikel anhören Shape

Seit einem Jahr ist auf den Schienen im Landkreis Donau-Ries ein neues Eisenbahnunternehmen unterwegs. Go-Ahead kündigte vor dem Start im Dezember 2022 verbesserte Bahnverbindungen an. Schneller sollten Pendlerinnen und Pendler in Augsburg sein oder gar in München, ohne von Nördlingen aus überhaupt einmal umsteigen zu müssen. Kann das Unternehmen das Angebot inzwischen zur Verfügung stellen? Und wie wirkt sich die Übernahme von Go-Ahead durch den österreichischen Konzern ÖBB aus?

Nach Angaben von Go-Ahead werden die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg bestellten Verbindungen seit dem "kleinen Fahrplanwechsel" im Juni 2022 so gefahren, wie gefordert. Allerdings würden sich durch die Baustellen in der Region Einschränkungen ergeben. Aus den ersten Fahrplanentwürfen im Jahr 2020 ging hervor, dass Zugreisende von Montag bis Freitag alle zwei Stunden neun Mal direkt von Nördlingen und Donauwörth nach München und acht Mal zurück fahren können. Go-Ahead bestätigt dieses Angebot für Nördlingen und die Unterwegshalte der Riesbahn bis Donauwörth. Von und nach Donauwörth gebe es zudem noch viele weitere durchgehende Verbindungen von und nach München, in der Regel stündlich, zusätzlich zu den Riesbahn-Zügen.

