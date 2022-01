Steigende Gaspreise: Rieser Familie soll monatlich fast 500 Euro mehr zahlen

Plus Einer Rieser Familie kündigt der Gasanbieter, die neuen Kosten sind immens. Was der Mitarbeiter eines Vergleichsportals empfiehlt.

Ein Nördlinger fühlt sich „hilflos ausgeliefert“. Sein bisheriger Gasanbieter hat im Dezember die Belieferung eingestellt. Seit Jahren hätten der Mann und seine Familie immer dieselbe Gasmenge bezogen und zahlten rund 170 Euro im Monat. Doch diese Zeiten sind vorbei, künftig sollen es etwa 640 Euro sein, wie der Rieser unserer Redaktion schreibt. Fast 500 Euro mehr – es ist wohl kein Einzelfall.