Landkreis Donau-Ries

12:39 Uhr

Verhafteter Einbrecher in Oettingen: Fasste die Polizei einen Serientäter?

Plus Die Polizei hatte am Montag ein Einbrecher-Duo festgenommen, eine Person ist wieder auf freiem Fuß. Was Polizeichef Schröter zum Täter und den Ermittlungen sagt.

Es wurden immer mehr Fälle: Seit dem 10. März hat die Polizei wiederholt Einbrüche im Ries festgestellt, vor allem Oettingen war betroffen. Die Polizei ging von einer Einbruchsserie aus, mancher Betreiber erhöhte die Sicherheit. Dank dem Eingreifen eines Zeugen konnte die Polizei am Dienstag zwei Festnahmen vermelden, doch eine Person ist schon wieder auf freiem Fuß. Nördlingens Polizeichef Andreas Schröter schildert, was die Ermittlungen bislang ergeben haben und welche Taten dem mutmaßlichen Einbrecher wohl nachgewiesen werden können.

Zwei Personen hatten sich am Montag gegen 23 Uhr an der Tür eines Oettinger Fast-Food-Restaurants mit einem Brecheisen zu schaffen gemacht, die Beamten nahmen schließlich einen 33-Jährigen und eine 31-Jährige fest. Die Frau war die Fahrerin, sie sei mittlerweile wieder in Freiheit entlassen worden, sagt Schröter im Gespräch mit unserer Redaktion: "Bei der Fahrerin waren die Haftgründe nicht ausreichend, dass sie in U-Haft gehen musste." Sie habe hier einen festen Wohnsitz. Anders stellte sich die Situation beim mutmaßlichen "Haupttäter" dar: Hier sei der Haftbefehl vollzogen und der Mann in Untersuchungshaft gebracht worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen