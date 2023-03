Maihingen

vor 3 Min.

Sehenswerte Ausstellung im Museum Kulturland Ries eröffnet

Die Ausstellung "Schwaben – gestern – heute – morgen" ist am Sonntag in Maihingen eröffnet worden.

Plus 300 Einsendungen gab es beim Fotowettbewerb des Bezirks Schwaben, die besten werden jetzt in einer Ausstellung in Maihingen gezeigt.

Von Friedrich Wörlen Artikel anhören Shape

Vor zahlreichem Publikum ist am Sonntag im Museum Kulturland Ries in Maihingen eine sehenswerte Schau eröffnet worden: die Sonderausstellung aus Anlass der zehnten Verleihung des Fotopreises des Bezirks Schwaben. Für den Träger des Museums und Veranstalter des Fotowettbewerbs begrüßte Bezirksrat Peter Schiele zahlreiche Honoratioren. Als Akteure waren Bezirksheimatpfleger Christoph Lang und der Zweite Vorsitzende des Landesverbandes Bayern im Deutschen Verband für Fotografie, Wolfgang Elster, der den Wettbewerb organisiert und geleitet hatte, anwesend, sowie die Preisträgerin und die Preisträger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen