So geht es mit der Schule in Mönchsdeggingen weiter

An der Mönchsdegginger Schule stehen in nächster Zeit einige Neuerungen an.

Plus Die Schule in Mönchsdeggingen soll saniert werden, ein Neubau kommt nicht infrage. Einige weitere Neuerungen gibt es schon dieses Jahr.

Die Schule in Mönchsdeggingen spielt eine wichtige Rolle – nicht umsonst meinte Bürgermeisterin Karin Bergdolt im Halbzeitinterview mit unserer Redaktion, dass unter anderem die frühere Neuordnung der Mittelschulen die Gemeinde beschäftigt habe. Im Rahmen dieser wurde die damalige Hauptschule Mönchsdeggingen zum Ende des Schuljahres 2010/11 aufgelöst. Die heutige Grundschule im Ort wird nicht nur von den Schülern aus der Gemeinde besucht, sondern auch aus Möttingen und Hohenaltheim. In nächster Zeit stehen einige Neuerungen an der Schule an.

Schule in Mönchsdeggingen wird energetisch saniert

Denn wie Bergdolt im Gespräch mit unserer Redaktion schildert, muss die Schule aus energetischen Gründen saniert werden. Zwar wurde auch ein möglicher Neubau einmal durchkalkuliert, doch der wäre deutlich zu teuer. "Ein Neubau würde circa 13 Millionen Euro kosten, das ist utopisch", sagt die Bürgermeisterin, die auch den Schulverband Mönchsdeggingen vertritt. Nun müssten als nächstes Gespräche mit der Regierung von Schwaben über den genauen Sanierungsplan geführt werden. Das soll aber auch mit den anderen Kommunen abgestimmt werden: "Die Schule ist groß: Wir haben momentan 156 Schüler, im neuen Schuljahr 170 und die Prognosen sagen, dass es in den nächsten Jahren über 200 Schüler werden. Es ist also die größte Landgrundschule."

