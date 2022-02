Autofahrer wird ohnmächtig und verursacht Unfall

DIe Ohnmacht eines Rentners führt in Möttingen zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt.

In Möttingen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeiangaben fuhr ein 82-jähriger Autofahrer entlang der B25 in Möttingen in Richtung Nördlingen, als er plötzlich während der Fahrt das Bewusstsein verlor. In der Folge fuhr sein Wagen unkontrolliert nach links von der Fahrbahn und stürzte eine Böschung hinab. Dabei wurde eine Straßenlaterne umgerissen und ein Stromverteilerkasten beschädigt. Die umstürzende Laterne traf ein entgegenkommendes Auto, welches von einer 49-jährigen Frau gesteuert wurde. Die Frau blieb dabei unverletzt. Eine weitere nachfolgende Autofahrerin konnte rechtzeitig abbremsen und ausweichen. Ihr Fahrzeug blieb unbeschädigt. Der Unfallverursacher wurde durch das Unfallgeschehen nicht weiter verletzt und wurde vom Rettungsdienst mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus Nördlingen verbracht. Er war nach dem Unfall wieder ansprechbar. Über dem momentanen Gesundheitszustand ist der Polizei noch nichts bekannt. Bei dem Unfall ist den Angaben zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 22.000 Euro entstanden. (pm)

