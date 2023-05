Mann stirbt in Möttingen: Kripo geht von tragischem Unfall aus

Bei dem tödlichen Vorfall in Möttingen Mitte Mai starb ein 32-Jähriger. Der Mann wurde in einem Fahrzeug eingeklemmt.

Kürzlich ist in einem Möttinger Ortsteil ein Mann ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord schildert, spreche alles für einen tragischen Unfall, der sich Mitte Mai ereignet habe. Der Kriminalpolizei Dillingen lägen keine anderen Anhaltspunkte vor. Der Mann wurde in einem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt und starb an seinen schweren Verletzungen.

Wie sich der Unfall ereignet hat, sei nicht bekannt, so der Sprecher, da der 32-Jährige aus Kaisheim allein gewesen sei. Der Rettungsdienst sei vor Ort gewesen und habe noch lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Die Kriminalpolizei Dillingen werde den Fall so an die Staatsanwaltschaft übermitteln, teilt der Sprecher mit. (jltr)