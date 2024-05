Nähermemmingen

18:13 Uhr

Ein Ort feiert seine Wehr: 150 Jahre Feuerwehr Nähermemmingen

Die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen hat am Wochenende ihren 150. Geburtstag gefeiert. Am Sonntag schlängelte sich ein Festzug durch den Ort.

Plus Das ganze Wochenende wurde in Nähermemmingen gefeiert, in der Nacht zum Sonntag auch mit Isi Glück. Höhepunkt am Sonntag war der große Festumzug.

Von Gitte Händel

„Schön war er“, „riesig“, „so groß hab ich ihn mir gar nicht vorgestellt“: Die Zuschauer, die sich den Festumzug anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Nähermemmingen angesehen haben, waren rundum zufrieden. Und: Es ist trocken geblieben, obwohl es am Anfang nicht so aussah und am Ende die Regenwolken am Himmel standen. 60 Wehren und Vereine bildeten den Festzug, das waren etwa 1000 Personen in Uniform und Festgewand.

An der Spitze marschierten der Zweite Kommandant Thomas Reuther und Jürgen Hahn vom Festausschuss. Es folgte die Musikkapelle Ederheim. Die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen wurde von ihren Festdamen eingerahmt: Voraus mit ihren schmucken Gewändern die Damen dieses Festes und am Ende mit T-Shirt die Festdamen von 1999. Auf einem Wagen folgten Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, der auch der Schirmherr des Jubiläums war, Stadträtinnen und Stadträte, Landrat Stefan Rößle sowie CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange.

