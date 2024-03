Weniger Grünen-Kandidaten für Neresheim als vor fünf Jahren

Die Grünen haben sich für die Kommunalwahl aufgestellt. Welche Kandidatinnen und Kandidaten antreten werden.

Die Grünen ziehen mit den beiden amtierenden Stadträten Raphael Kaim und Falk-Conrad Westphale an der Spitze in den Gemeinderatswahlkampf. Der Unterschneidheimer Bürgermeister Johannes Joas ist Spitzenkandidat im Wahlkreis Härtsfeld/Ries ( Bopfingen, Neresheim, Unterschneidheim, Riesbürg und Kirchheim) für die Kreistagswahl. Dies ist das Ergebnis der Nominierungsversammlung in kleinem Kreis im „Alten Bahnhof“ in Neresheim.

War die Partei vor fünf Jahren noch mit elf Bewerberinnen und Bewerbern zur Neresheimer Gemeinderatswahl angetreten und hatte mit drei erfolgreichen Mitgliedern auf Anhieb Fraktionsstatus erreicht, so sind es heuer lediglich acht Kandidatinnen und Kandidaten. Während der Legislaturperiode waren Franziska Reiger und Wolfgang Zeyer ausgeschieden, Falk-Conrad Westphale und Carmen Stumpf waren nachgerückt. Sie tritt nicht erneut für das Stadtparlament an, bewirbt sich jedoch um ein Kreistagsmandat.

Neresheimer Ex-Chefarzt will in den Gemeinderat

Auf der Liste für den Gemeinderat finden sich auf der Liste außer den beiden amtierenden Stadträten für Neresheim Dr. Bernd Eifert, früherer Chefarzt des Neresheimer Krankenhauses, und Walter Richtscheid, Christel Brock-Stelzer und Manfred Stelzer für Dorfmerkingen sowie Dr. Jeanette Behringer und Dagmar Barsacq für Kösingen.

Um ein Mandat im Kreistag bewerben sich Bürgermeister Johannes Joas (Unterschneidheim), Studienleiterin Dr. Jeanette Behringer (Kösingen), Lehrerin Teresa Weiß (Unterschneidheim), Landwirt Erwin Schweizer (Bopfingen), Rentnerin Ingrid Gottstein (Bopfingen), Forstwirtin und Diakonin Verena Gemperlein (Essingen), Bankbetriebswirtin und Fachoberlehrerin Sabine Barth (Schloßberg), Rentnerin Carmen Stumpf (Neresheim) und Unternehmer Andreas Niess (Ebnat).