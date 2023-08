Bundesstraße 466 bei Nördlingen wird für mehrere Wochen gesperrt

Die Umleitung der B466 bei Nördlingen erfolgt über Reimlingen, Hohenaltheim und Ederheim. Aus Neresheim kommend wird der Verkehr auf die Bundesstraße 29 geführt.

Die Bundesstraße 466 zwischen Holheim und Kleinerdlingen wird ab Montag, 7. August, voll gesperrt, da der Asphaltaufbau saniert werden muss. Die örtlichen Umleitungsstrecken werden ausgewiesen, teilt das Staatliche Bauamt in Augsburg mit. Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten, voraussichtlich Anfang September, wird die Vollsperrung aufgehoben.

Im Bereich zwischen der Brücke über die Straße am Lindle in Holheim und der Brücke über die Bürgermeister-Schön-Straße in Kleinerdlingen muss auf einer Länge von 2,2 Kilometer die Fahrbahn erneuert und der in die Jahre gekommene Asphalt ersetzt werden.

Bauarbeiten: Bundesstraße 466 bei Nördlingen mehrere Wochen gesperrt

Für die Bauarbeiten ist es notwendig die B466 in diesem Bereich für den Durchgangsverkehr komplett zu sperren. Die Sperrung wird von Montag, 7. August, bis voraussichtlich Anfang September andauern. Von Nördlingen aus führt die Umleitung über die Augsburger Straße und die Brezel-Brücke über die B25 nach Reimlingen und dann weiter über Hohenaltheim nach Ederheim zurück auf die B466. Aus Neresheim kommend wird der Verkehr nach dem Steinbruch in Richtung Norden in Trochtelfingen auf die Bundesstraße 29 geleitet. Die Umleitungsbeschilderung vor Ort wird rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet, heißt es weiter.

Ziel der Bauarbeiten ist es sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Lage als auch Breite der Bundesstraße 466 werden hierfür nicht verändert.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die temporären Beeinträchtigungen während der Bauarbeiten. (AZ)

