Nördlingen

vor 20 Min.

Besondere bayernweite Auszeichnung für Bücher Lehmann

Plus 2023 wurde die Buchhandlung zur besten in Bayern gekürt. Jetzt gab es die Urkunde. Was sich Inhaber Matthis Lehmann von Kindern wünscht.

Von Gitte Händel

Bayerns Buchhandlung des Jahres 2023 befindet sich in Nördlingen. Mit etwas Verspätung wurde die Auszeichnung am Wochenende an Bücher Lehmann verliehen. Den Festakt in der Alten Schranne eröffnete Oberbürgermeister David Wittner. Die Urkunde überreichte Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Matthias Koeffler vertrat die Jury und verdeutlichte, was sie dazu bewogen hat, unter den vielen Bewerbern die Nördlinger auszuwählen.

„Die Buchhandlung Lehmann ist mit ihrer tiefen Verwurzelung und ihrer vitalisierenden Ausstrahlung auf das kulturelle Leben der Stadt ein markanter Kulturvermittler in der ganzen Region“ lautet die Würdigung in der Urkunde. Das Duo Okomod sorgte für die musikalische Begleitung. Die Buchhandlung Bücher Lehmann wurde 1997 von Ralf Lehmann gegründet, dem Vater des Preisträgers. Der erste Standort war in der heutigen „Saftbar“, 2021 erfolgte der Umzug in das Nachbarhaus, die ehemalige Mohren-Apotheke. Der heutige Inhaber und Preisträger, Matthis Lehmann, hat die Buchhandlung 2021 von seinem Vater übernommen.

