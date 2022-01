Eine neue Route für Radler: Vom Ries ins Altmühltal

Plus Rund 200 Kilometer lang ist eine neue Radroute, die im Sommer eröffnet wird. Es lohnt sich, an dieser Strecke immer mal wieder vom Fahrrad zu steigen.

Im Sommer eröffnet ein rund 120 Kilometer langer Wanderweg, der sogenannte Ries-Panorama-Weg, der entlang des Rieskraters verläuft. Doch nicht nur für die Wanderinnen und Wanderer wird Neues geboten - auch für die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer: Der GeoRadweg Altmühltal wird derzeit auf die Eröffnung im Sommer vorbereitet.