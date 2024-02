Nördlingen

17:51 Uhr

Asylunterkunft brennt in Nördlingen: Zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz

Es brennt in einer Asylunterkunft in Nördlingen. Zahlreiche Einsatzkräfte helfen bei der Brandbekämpfung.

Riesiger Feuerwehreinsatz in Nördlingen. Eine Asylunterkunft in der Nürnberger Straße steht in Flammen. Es gibt wohl Verletzte.

Derzeit sind zahlreiche Feuerwehrkräfte in der Stadt Nördlingen im Einsatz, weil es in einer Asylbewerberunterkunft in der Nürnberger Straße brennt. Dem Vernehmen nach ist der Brand am späten Sonntagnachmittag in den Leichtbau-Hallen ausgebrochen. Es gibt wohl mehrere Verletzte. 17.05 Uhr: Die Nördlinger Feuerwehr wird alarmiert. 17.30 Uhr: Die Feuerwehr versucht aktuell, mittels einer sogenannten Wasserwand zu verhindern, dass der Brand auf eine zweite Halle übergreift. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen teils in Badeschlappen neben dem brennenden Gebäude. Fünf Krankenwagen sind zu sehen. Die B25 ist nach wie wie vor trotz der erheblichen Rauchentwicklung nicht gesperrt. 18.00 Uhr: Inzwischen ist die Überörtliche Unterstützungsgruppe der Feuerwehr aus Donauwörth eingetroffen. Busse bringen die Bewohner in die Turnhalle der Schillerschule (weitere Informationen folgen). 18.32 Uhr: Es sind derzeit 90 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter Feuerwehrleute aus Nördlingen, Baldingen und Löpsingen sowie Polizei und Sanitäter. Die Feuerwehr versucht im Moment, das Dach der brennenden Leichtbau-Halle aufzuflexen. Es wird gemeldet, dass acht Personen verletzt wurden. Die Brandursache ist nach wie vor unklar. 18.37 Uhr: Die Polizei schließt auf Nachfrage der Redaktion einen Brandanschlag aus. 18.39 Uhr: Für eine verletzte Person, die im Nördlinger Krankenhaus behandelt wird, besteht Lebensgefahr - sie musste reanimiert werden. (tiba, hilg)

