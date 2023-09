Kein Zugverkehr zwischen Nördlingen und Aalen ab 29. September

Wegen Bauarbeiten sind keine Züge zwischen dem 29. September und 27. Oktober auf dem Abschnitt Nördlingen – Aalen der Riesbahn unterwegs. So fahren die Busse.

Die Deutsche Bahn führt zwischen dem 29. September und 27. Oktober 2023 Bauarbeiten auf der Riesbahn durch, die eine Sperrung der Strecke zwischen Aalen und Nördlingen erforderlich machen. Das berichtet das Landratsamt des Ostalbkreises, bereits Anfang des Monats wurde über die Arbeiten informiert. In diesem Zeitraum finden Arbeiten im Zuge der Modernisierung des Bahnhofs Bopfingen und Instandhaltungsarbeiten entlang der Strecke statt.

Der Bahnbetreiber Go-Ahead habe für diesen Abschnitt einen Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Auf Anregung der Landkreisverwaltung des Ostalbkreises seien zusätzliche Fahrten zur morgendlichen Hauptverkehrszeit und mittags eingerichtet worden, um insbesondere auch den Belangen von Pendler- und Schülerverkehren zwischen Nördlingen und Aalen Rechnung zu tragen.

Go-Ahead hat Schienenersatzverkehr auf der Riesbahn beauftragt

Für die Durchführung des Schienenersatzverkehrs wurde von Go-Ahead Bayern das in Nördlingen ansässige Busunternehmen Stefan Riess beauftragt. Die Fahrpläne für den Schienenersatzverkehr seien auf der Homepage von Go-Ahead Bayern einsehbar und an den betroffenen Bahnhöfen der Riesbahn ausgehängt. Hierbei sei zu beachten, dass teilweise nicht der jeweilige Bahnhof selbst, sondern Ersatzhaltestellen angefahren werden, die im Ersatzfahrplan und an den Bahnhöfen ausgewiesen würden.

Auf der Homepage von Go-Ahead wird der Schülerverkehr für folgende Zeiten angegeben: Morgens starte dieser um 6.15 Uhr am Nördlinger Bahnhof und fahre unter anderem über Pflaumloch (Rathaus, 6.25 Uhr), Trochtelfingen (Rathaus, 6.30 Uhr), Bopfingen (ZOB, 6.40 Uhr), Aufhausen (Adler, 6.45 Uhr) und weitere Stationen zum Aalener Bahnhof (Ankunft 7.30 Uhr).

Mittags fahre der Bus um 13.30 Uhr am Aalener Bahnhof los und erreicht unter anderem über die angegebenen Stationen letztlich um 14.45 Uhr den Nördlinger Bahnhof.

Züge fahren zwischen Nördlingen und Donauwörth regulär

Zwischen Nördlingen und Donauwörth pendeln die Züge des Bahnbetreibers Go-Ahead wieder regulär, heißt es in der Mitteilung. Für Fahrgäste zwischen Nördlingen und Aalen verkehrten zusätzlich weiterhin die Busse der Linie 7696. Der Fahrplan der Linie 7696 des Linienbusbetreibers Friedrich Müller Omnibus Unternehmen sei in den bekannten Online-Auskunftssystemen sowie auf der Homepage von Ostalb-Mobil abrufbar.

Auch die Zeiten des regulären Ersatzverkehrs gibt Go-Ahead an: Statt des Zuges um 4.41 Uhr fährt unter der Woche der Bus um 4 Uhr am Nördlinger Busbahnhof los über Pflaumloch (4.10 Uhr), Trochtelfingen (4.15 Uhr), Bopfingen (4.22 Uhr), Aufhausen (4.30 Uhr) über weitere Stationen bis zum Aalener ZOB mit Ankunft um 5.15 Uhr. Ein weiterer Bus fährt von Montag bis Freitag um 4.50 Uhr in Nördlingen los, weitere Busse täglich ab 6.50 Uhr dann stündlich bis 22.50 Uhr. Ein weiterer Bus soll um 0.15 Uhr abfahren. Nur über Bopfingen und Aalen fährt ein Bus unter der Woche um 19.30 Uhr.

In umgekehrter Richtung startet in Aalen der erste Bus zwischen Montag und Freitag um 4.55 Uhr über Aufhausen (5.40 Uhr), Bopfingen (5.48 Uhr), Trochtelfingen (5.55 Uhr), Pflaumloch (6 Uhr) bis nach Nördlingen (6.10 Uhr), ein weiterer Transport startet um 5.45 Uhr. Nur über Bopfingen nach Nördlingen verkehrt am Wochenende der in Aalen startende Bus um 5.40 Uhr. Täglich sollen Fahrgäste ab 6.55 Uhr jede Stunde nach Nördlingen gebracht werden, nur um 19.50 Uhr fährt der Zug fünf Minuten früher. Der letzte Bus ist im Plan für 22.55 Uhr (Abfahrt Aalen) verzeichnet und endet um 0.10 Uhr in Nördlingen, eine Weiterfahrt in Richtung Donauwörth gibt es dann nicht mehr. Die Angaben sind laut Go-Ahead ohne Gewähr. Das Landratsamt verweist für weitere Angaben unter anderem auf die Homepage von Go-Ahead und den Kundenservice. (AZ/jltr)