Knoll löst Winter ab, Lange bleibt CSU-Vorsitzender des Bundeswahlkreises 254

Der CSU-Bundeswahlkreis 254, der die Kreise Donau-Ries und Dillingen sowie Teile des Kreise Aichach-Friedberg und Altenmünster umfasst, führte Neuwahlen durch.

Der CSU-Bundeswahlkreis 254 Donau-Ries, Dillingen, Aichach-Friedberg (Teil) und Altenmünster führte seine turnusgemäße Neuwahl in Nördlingen durch. Der Bundestagsabgeordnete und Wahlkreis-Vorsitzende Ulrich Lange freute sich besonders den neuen Landtagsabgeordneten aus dem Dillinger Landkreis, Manuel Knoll, erstmals in dieser neuen Funktion in der Runde begrüßen zu dürfen.

Unter Leitung des BWK-Geschäftsführers Steffen Höhn fanden die Neuwahlen statt. Einer Mitteilung zufolge wurde Lange von den anwesenden Mitgliedern einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, sein Stellvertreter ist nun der Dillinger CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Manuel Knoll, der den bisherigen Kreisvorsitzenden Georg Winter ablöst. Franziska Baumann wurde ebenfalls einstimmig als Schatzmeisterin gewählt. Kassenprüfer sind Wolfgang Kilian und Julia Berchtold aus Gundelfingen.

Lange blickt kritisch auf die Wahlrechtsreform der Ampel

Lange blickt kritisch auf die aktuelle Wahlrechtsreform der Ampel und die Neueinteilung der Wahlkreise. „Unser eigener Wahlkreis ist von dieser Neueinteilung nur insofern betroffen, dass Altenmünster wieder zurück an Augsburg-Land fällt, wo es ja auch zum Landkreis gehört und auch vorher schon war“, so Lange. „Die Regierungsparteien führen mit Hilfe des neuen Wahlrechts einen Kampf gegen die direkt gewählten Abgeordneten der CSU aus Bayern. Es darf nicht so weit kommen, dass unter dem Deckmantel der Verkleinerung des Bundestages, Abgeordnete aus Bayern aus dem Parlament ausgeschlossen werden, die mehrheitlich von der Bevölkerung direkt gewählt wurden!“, wird der Bundestagsabgeordnete in der Mitteilung zitiert.

Abschließend erläuterte Lange das anstehende Nominierungsverfahren zur Bundestagswahl 2025. In den Monaten April und Mai müssen nämlich alle CSU-Ortsverbände wieder Delegierte zu einer besonderen Kreisvertreterversammlung wählen. Diese besonderen Kreisversammlungen werden dann die Delegierten in die Aufstellungsversammlung im Bundeswahlkreis wählen, die dann den Kandidaten nominieren.