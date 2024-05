Minister Markus Blume zeichnet drei Ensembles aus dem Landkreis aus

Plus Die Knabenkapelle, der Gesangverein Frohsinn aus Ehingen sowie der Kirchenchor aus Rain bekommen in Nördlingen eine ganz besondere Ehrung.

Die Beiträge des Saxofonquartetts der Berufsfachschule für Musik Krumbach und des „Jungen Chor LiLac“ aus Syrgenstein-Landshausen sowie der Stadtsaal Klösterle bildeten den würdigen Rahmen für den Festakt zur Ehrung von Chor- und Musikvereinigungen aus ganz Bayern. Wissenschaftsminister Markus Blume verlieh an zehn Orchester die „Pro Musica-Plakette“, 17 Chöre erhielten die „Zelter-Plakette“. Beide Auszeichnungen werden vom Bundespräsidenten für mindestens 100 Jahre aktives Musizieren verliehen. Drei der 27 am Samstag geehrten Formationen kommen aus dem Landkreis Donau-Ries.

Die Knabenkapelle Nördlingen ist seit 1924 der „klingende Herold“ der Großen Kreisstadt. Den Frohsinn hat sich der Gesangverein Ehingen/Niederhofen in den Namen geschrieben. Der Pflege der Musica sacra widmet sich Kirchenchor der Katholischen Stadtpfarrei Rain. Aus Schwaben wurden außerdem die Augsburger Sängerfreunde, die Trachtenkapelle Westendorf (Ostallgäu) und die Chorvereinigung Au/Iller geehrt.