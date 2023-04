Nördlingen

24.04.2023

Ministerpräsident Söder will reduzierten Mehrwertsteuersatz für Friseure

Plus Der Ministerpräsident spricht vor den Innnungsmitgliedern im bayerischen Friseurhandwerk in Nördlingen. Im Fokus: die Rückzahlungen von Corona-Hilfen.

Von Verena Mörzl

Die aufeinanderfolgenden Krisen in den vergangenen drei Jahren haben die Rücklagen vieler Friseurinnen und Friseure schmelzen lassen. Nicht wenige nahmen Kredite auf, um den Schaden zu kompensieren, der während der Pandemie entstanden ist. Mit der Inflation ist es kaum möglich, ein Polster aufzubauen oder zumindest in finanziell ruhigere Fahrwasser zu gelangen. Nun sollen viele Betriebe auch noch die Corona-Hilfen zurückzahlen. Viele Unternehmer sehen ihre Existenz mehr als gefährdet. Gesprochen wurde bei der Mitgliederversammlung des Landesinnungsverbandes des bayerischen Friseurhandwerks in Nördlingen aber auch über Probleme mit Schwarzarbeit und die Forderung nach mehr Unterstützung.

Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte als Gast der Versammlung die am Dienstag bekannt gewordene Ausnahmeregelung für die Rückzahlungen von Corona-Hilfen. Söder sagte, die Regelung sei auf Initiative der Innung entstanden und wiederholte ansonsten, was Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstag nach der Kabinettssitzung bekannt gegeben hatte. Wenn das tatsächlich von einem Betrieb erzielte Ergebnis nach Steuern in dem Bereich unter 25.000 (Alleinstehender ohne Unterhaltspflichtige) bzw. bis 30.000 Euro (mit einem Unterhaltspflichtigen) liegt, ist ein Erlass oder zumindest Teilerlass wegen Existenzgefährdung grundsätzlich möglich. Söder sagte: "Die Lösung ist nicht perfekt, aber die größten Härten sind abgefedert." Staatssekretär Roland Weigert (FW) betonte bei einer nachfolgenden Podiumsdiskussion allerdings, dass jeder Fall einzeln geprüft werden müsse. Somit könnte der Erlass für deutlich mehr Betroffene gelten.

