Nördlingen

18:00 Uhr

Nördlinger Innenstadt: Modegeschäft eröffnet in ehemaliger Weltbild-Filiale

Plus Gleich mehrere Leerstände gibt es in der Nördlinger Altstadt. Doch es kommt Bewegung in die Sache. Auch ins ehemalige "Lieblingsstück" zieht ein Modegeschäft.

Von Martina Bachmann

Die Landmetzgerei Münzinger macht ihre Filiale in der Alten Schranne in Nördlingen nicht mehr auf. Das bestätigt Gudrun Koffler, Assistentin der Geschäftsführung, auf Anfrage unserer Redaktion. Eigentlich hatte die Metzgerei die Räume in dem historischen Gebäude mitten in der Nördlinger Altstadt noch bis Juni 2023 gepachtet. Wie es mit der Fläche weitergeht, ist noch nicht öffentlich bekannt. Für einen anderen Leerstand in der Innenstadt gibt es jetzt einen neuen Mieter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

