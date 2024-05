Nördlingen

18:06 Uhr

Nördlinger Wirtschaftsschule soll für zwölf Millionen Euro saniert werden

Plus Zudem stehen auch Bauarbeiten in der Berufsschule an. Warum der Landkreis Donau-Ries deshalb vermutlich teilweise Fördergelder wieder zurückzahlen muss.

Von Bernd Schied

Die Wirtschaftsschule in Nördlingen soll generalsaniert werden. Im Bauausschuss des Kreistages wurden eine erste konkrete Vorplanung sowie eine Kostenschätzung vorgestellt. 12,1 Millionen Euro will der Landkreis dafür aufwenden, rund vier Millionen Euro mehr als in der Finanzplanung vorgesehen.

Davon entfallen 10,2 Millionen Euro auf das Schulgebäude, das unmittelbar an der Kerschensteiner Straße steht, und 1,87 Millionen für das angrenzende Bestandsgebäude der Berufsschule, wo die Wirtschaftsschule Räumlichkeiten nutzt. Dort müssen nach Angaben von Joachim Aurnhammer vom Bereich Hochbau des Landratsamtes unter anderem zusätzliche, relativ aufwendige Brandschutzmaßnahmen bei der Schaffung neuer Räume vorgenommen werden. Einen kritischen Aspekt hat dies insofern, als dass vor etwas mehr als zehn Jahren das Hauptgebäude bereits grundlegend energetisch saniert worden ist. Aktuell erneut in die Bausubstanz einzugreifen, hätte vermutlich die Folge, dass der Kreis damals erhaltene staatliche Fördergelder anteilig zurückzahlen müsse.

