OB über Gerd-Müller-Statue: "Es soll ein Ort der Erinnerung geschaffen werden"

Plus Hohe Prominenz wird zur Enthüllung der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen kommen. OB David Wittner spricht über die Vorbereitungen und wer die Statue enthüllen wird.

Es sind die großen Namen des Fußballs, der Weggefährten von Gerd Müller, die zur Einweihung seiner Statue kommen werden: Uli Hoeneß, Sepp Maier und Bulle Roth sind nur einige davon. Die Stadt Nördlingen hat bekannt gegeben, wer am Donnerstag nach Nördlingen kommen wird. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert OB David Wittner die Sicherheitsvorbereitungen und den Ablauf. Er selbst hat die Statue schon gesehen.