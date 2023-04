Sollen Teile der Altstadt im Sommer für Autos gesperrt werden?

Plus Bei der RN-Podiumsdiskussion geht es unter anderem darum, Autos aus der Altstadt zu bekommen. OB David Wittner hält eine Sommer-Winter-Regelung für "sinnvoll".

Das Thema Verkehr bewegt die Menschen in Nördlingen nicht nur wortwörtlich – bei der Podiumsdiskussion der Rieser Nachrichten ging es sehr schnell um Detailfragen. Oberbürgermeister David Wittner bremste die Diskussion daher gleich einmal ein wenig ein – allerdings ist das nicht nur symbolisch zu verstehen: Denn das Stadtoberhaupt könnte sich auch grundsätzlich vorstellen, den Verkehr in der Innenstadt runterzubremsen.

RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann hatte neben dem Oberbürgermeister auch Händler Patrick Behringer von der Hosenecke aufs Podium gebeten, ebenso wie die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Elisabeth Strauß, und Fritz Fischer, der als Auswärtiger für die Tafel und die Nachbarschaftshilfe Mittleres Ries tätig ist. Rund 160 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen und spendeten 300 Euro für die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Zum Start waren die Diskutanten schnell beim Thema Parkgebühren, doch der OB wollte noch grundsätzlich auf den Verkehr eingehen.