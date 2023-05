Richter spricht 21-Jährige nach Unfall bei Deiningen frei

Plus Ein Unfall zwischen Reimlingen und Deiningen kommt vor Gericht. Vieles spricht gegen eine Verurteilung der Fahrerin. Diese hatte auch Kontakt mit den Opfern aufgenommen.

Als „Augenblicksversagen“ wertet Richter Krug die Ursache für den Unfall, den eine heute 21-Jährige verschuldet hat. „Sie fuhr als Wartepflichtige in die Hauptstraße ein, obwohl sich erkennbar ein Fahrzeug näherte“, verliest Staatsanwältin Lessmann die Anklage. Im Fahrzeug, dem die Beschuldigte die Vorfahrt genommen hat, saßen drei junge Menschen, die erheblich verletzt wurden, wie die Staatsanwältin weiter ausführte.

Die Angeklagte habe den Unfall fahrlässig verursacht, so der Vorwurf. Dem widersprach Rechtsanwalt Jaumann nicht, der die Heranwachsende vertritt: „Das Geschehen ist eindeutig, meine Mandantin nimmt den Vorfall sehr ernst“.