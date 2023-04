Nördlingen

So laufen die Arbeiten für das elektronische Stellwerk in Nördlingen ab

Unter anderem am Bahnübergang Nürnberger Straße in Nördlingen sollen Bauarbeiten durchgeführt werden.

Plus Die Deutsche Bahn informiert über Bauarbeiten am Bahnhof und an mehreren Strecken. Ein elektronisches Stellwerk entsteht. Kritik kommt von der BayernBahn.

Manche Nördlingerinnen und Nördlinger haben in diesen Tagen ein Schreiben von der Deutschen Bahn bekommen: Die informiert darin über Bauarbeiten am Bahnhof – die dauern von April bis November 2023. Doch laut dem Unternehmen sollen die Menschen nicht so viel davon mitbekommen. Denn wie es in dem Flyer heißt, werde ein Großteil der Arbeiten nachts durchgeführt. Auf Anfrage teilt ein Bahnsprecher mit, dass der Zugverkehr nicht beeinflusst werde. Beeinträchtigungen durch Staub und Lärm sollen so gering wie möglich gehalten werden, man bitte die Anwohnenden um Verständnis. Doch was passiert vor Ort?

Elektronisches Stellwerk wird in Nördlingen gebaut

In Nördlingen wird laut einem Sprecher ein elektronisches Stellwerk entstehen, ebenso wird an zwei Bahnübergängen gearbeitet. Dafür finden aktuell die Vorarbeiten statt, wie etwa die Errichtung von Baustraßen, Rückschnittarbeiten sowie die Lieferung des nötigen Materials. Zunächst sollen die Arbeiten für die neuen Kabel umgesetzt werden, ab Juli sind dann die Signale an der Reihe. "Die Signaltechnik innerhalb des Bahnhofes wird ab August erneuert", teilt die Bahn mit. Einen Monat später sollen dann die Bahnübergänge sowie die Weichenheizungen umgebaut werden. Es wird nicht nur auf der Riesbahn, sondern auch auf den Strecken nach Dombühl und Gunzenhausen gearbeitet.

