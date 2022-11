Unfall an der B25 in Nördlingen: Fahrzeuge wurden abgeschleppt

Ein Unfall ereignet sich am Donnerstagmorgen auf der B25 bei Nördlingen. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr zwei Autos an der B25 bei Nördlingen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19-Jährige zunächst auf der B25 in Richtung Möttingen und nahm die Abfahrt "Nördlingen Süd", um auf der B466 in Richtung Nördlingen zu fahren. An der Einmündung musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten, da für sie das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" galt.

9 Bilder Unfall auf Nördlinger B25-Abfahrt: Autofronten sind kaputt Foto: Jan-Luc Treumann

Anschließend sei sie nach links abgebogen und habe dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 20-Jährigen übersehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 19-Jährige frontal in die rechte Front des anderen prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 20-Jährigen etwa 20 Meter weiter über eine Grünfläche auf den links neben der Fahrbahn befindlichen Radweg geschleudert und kam dort schließlich zum Stehen.

Unfall auf B25 an der Nördlinger Ausfahrt

Glücklicherweise wurden dabei der 20-Jährige gar nicht und die 19-Jährige nur leicht verletzt. Trotzdem wurden beide vorsichtshalber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie es im Polizeibericht heißt. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 18100 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B466 sowie die Abfahrt der B25 waren während der Unfallaufnahme etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren Reimlingen und Möttingen sowie die Straßenmeisterei. (jltr)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.