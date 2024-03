Wie Eva Lettenbauer und David Wittner in die Politik gekommen sind

Eva Lettenbauer, David Wittner, Rita Ortler und Peter Schiele erklären Grundzüge der Kommunalpolitik und geben persönliche Einblicke in ihren Weg.

Kommunalpolitiker gestalten das Leben vor Ort. Doch bestehen bei einigen Bürgerinnen und Bürgern Fragezeichen zu kommunalen demokratischen Institutionen und Prozessen. Deshalb fragte die Nördlinger Volkshochschule: „Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?“ Zu der Talkrunde im Rathausgewölbe, die zu einer Veranstaltungsreihe zur politischen Bildung gehörte, kamen als Gäste verschiedener Parteien.

Eva Lettenbauer (Landesvorsitzende der Grünen in Bayern, Landtagsmitglied und Kreisrätin), Peter Schiele (stellvertretender Bezirkstagspräsident, CSU), Oberbürgermeister David Wittner (PWG) und Rita Ortler (Zweite Bürgermeisterin, SPD) versuchten, die Frage des Abends zu beantworten. Die rund 30 Besucherinnen und Besucher erhielten eine lebensnahe Einführung in die Kommunalpolitik. Dass die Gäste offen von ihren persönlichen Erfahrungen in und mit der Politik und auch von Niederlagen erzählten, verlieh der Veranstaltung einen besonderen Reiz.

2020 kandidierte David Wittner für das Amt des Oberbürgermeisters

Moderatorin Franziska Emmerling, Leiterin der VHS, machte zu Beginn deutlich, dass es nicht um Parteipolitik gehen solle. In der Eingangsrunde fragte sie nach der Motivation, sich politisch zu engagieren. Lettenbauer erzählte, dass sie sich zunächst lange Zeit ehrenamtlich engagiert und dass sich ihr politischer Weg daraus ergeben habe. Wittner, der ebenfalls Erfahrungen im Studentenparlament gesammelt hatte, entschloss sich 2014 zu einer Kandidatur für den Kreistag und 2020 für das Amt des Oberbürgermeisters – als klar gewesen sei, dass Hermann Faul nicht mehr antrete. An der Kommunalpolitik schätze er „die Unmittelbarkeit“, die Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort.

Schiele, früherer Hauptamtsleiter, arbeitete an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Politik und merkte dabei nach und nach, wie wichtig Letztere ist. So sei eines zum anderen gekommen, als er schließlich 2001 von den Jungen Bürgern gefragt worden sei, für den Kreistag zu kandidieren. Nach einer erfolglosen OB-Kandidatur 2006 wurde er 2013 in den Bezirkstag gewählt, dem er bis heute angehört. Rita Ortler erzählte von ihrem frühen Engagement als Jugendliche im kirchlichen und sozialen Bereich, bevor sie mit 30 Jahren von der SPD zur Mitarbeit angefragt worden sei.

In der Fragerunde erklärten die Gäste die Zuständigkeiten der verschiedenen institutionellen Ebenen: vom Landtag als Gesetzgeber, beispielsweise des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, über den Bezirkstag als dem Sozialparlament (Belange von Menschen mit Behinderung, Bezirkskrankenhäuser und überörtlicher Träger der Sozialhilfe) bis hin zur Kommune mit ihren freiwilligen Aufgaben (wie Bäder, Theaterprogramm und Kultur), Pflichtaufgaben (wie Verkehr, Kitas, Energie, Wasser, Internet, Bildung) und Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis (etwa das Passwesen). Auch Verflechtungen der Ebenen wurden deutlich.