Zeugenaufruf: 15-Jährige wird auf Festival in Nördlingen unsittlich berührt

Am Samstag wird eine junge Frau auf dem Festival in Nördlingen unsittlich berührt. Die Polizei sucht nun einen Mann und Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nach einem Vorfall auf dem Festival BigBikeMeet am Wochenende in Nördlingen. Nach Angaben des Kripochefs, Michael Lechner, soll am Samstagabend, gegen 19 Uhr, eine 15-Jährige unsittlich berührt worden sein. Der Vorfall trug sich beim Duschen auf dem Gelände am Flugplatz zu. Nun werden Zeugen gesucht, denn der mutmaßliche Täter ist bislang unbekannt.

Vorfall bei den Duschen auf dem Festival: Wer hat etwas gesehen?

Nach Angaben der Kriminalpolizei soll der Mann im Alter von etwa 25 Jahren und 1,90 Meter groß sein. Er habe dunkle, glatte Haare sowie einen Dreitagebart gehabt. Noch dazu hatte er laut Polizei einen Strohhut auf, trug eine kurze schwarze Hose und ein blau-rot-gestreiftes T-Shirt. Festivalteilnehmer, die den Vorfall am Samstag bemerkt haben oder weitere Angaben zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit den Behörden in Verbindung zu setzen. Telefonisch ist die zuständige Kripo Dillingen unter Telefon 09071/560 zu erreichen, die Polizeiinspektion Nördlingen unter 09081/29560.

