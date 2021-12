Reimlingen

vor 31 Min.

Reimlingen bewirbt sich für Geopark-Besucherzentrum

Plus Die Gemeinde Reimlingen entscheidet sich für eine Bewerbung für das Geopark Ries Besucherzentrum. Das Projekt müsse aber kleiner ausfallen, als es eigentlich angedacht ist.

Von Lisa Gilz

"Den Hut in den Ring zu werfen schadet ja nicht", sagte Reimlingens Bürgermeister Jürgen Leberle am Donnerstagabend, als es in der Gemeinderatssitzung um eine Bewerbung für das Geopark-Besucherzentrum ging. Vorher hatte der Bürgermeister mit den neuen Eigentürmern des Tagungshauses gesprochen. Das Gebäude würde sich für das Projekt anbieten. Doch manches müsse anders ausfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen