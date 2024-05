Mainacht im Ries: Kinder mit Waffe bedroht, Scheibe mit Stein eingeworfen

Betrunken am Steuer erwischt wurde ein 42-Jähriger am Dienstag, gegen 20.45 Uhr, in Wallerstein. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Anschließend stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen gültigen Führerschein hatte. Ein Test am geeichten Alkomaten ergab einen Wert von 0,82 Promille. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. (AZ)