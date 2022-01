Termine und aktuelle Infos für die größten Events im Ries 2022

2022 sind für das Ries viele Großveranstaltungen geplant, darunter Läufe, Stadtmauerfest und Historischer Markt. Auch bei einigen Festivals gibt es schon Termine.

Nördlingen und dem Ries stehen in diesem Jahr theoretisch viele große Veranstaltungen bevor, beginnend mit dem Ipf-Ries-Halbmarathon am 7. Mai. Schon wenige Tage später findet das beliebte Stabenfest statt, gefeiert wird vom 13. bis 15. Mai – der Stabenmontag fällt folglich auf den 16. Mai. Weiterer Höhepunkt des Jahres: Die Nördlinger Mess' vom 18. bis zum 26. Juni auf der Kaiserwiese. Alles steht und fällt natürlich mit der Entwicklung der Pandemie. Doch Stadt und Mess'-Liebhaber lassen sich die Hoffnung nicht nehmen.

Sportlich geh es in Nördlingen auch im Juli zu. Der Nördlinger Stadtlauf "Nördlingen läuft rund" ist am Samstag, 9. Juli, geplant. Der beliebte Altstadtflohmarkt in Nördlingen soll nach jetzigem Stand am Samstag, 6. August, statt.

Historisches Stadtmauerfest am Wochenende vom 9. bis 11. September 2022

Zu den Klängen mittelalterlicher Musik, mit Lagerleben und historischem Gewand versetzt sich dann hoffentlich im September die ganze Stadt zurück ins Mittelalter. Beim Stadtmauerfest in Nördlingen 2022 vom 9. bis 11. September sollen im besten Fall wieder Umzüge und mittelalterliches Spektakel innerhalb der Stadtmauern stattfinden.

Daniel Wizinger ist bei der Stadt Nördlingen verantwortlich für Tourismus und Veranstaltungen und gibt einen Einblick in die derzeitige Arbeit seiner Abteilung. "Wir sind momentan mittendrin in der Planung und halten den Zeitplan ganz normal ein. Wir müssen dann halt schauen, wie wir kurzfristig reagieren können", sagt er. Derzeit sei man noch nicht an einem Punkt, an dem man sich für oder gegen ein Fest entscheiden müsse. Er meint: "Da haben wir noch Luft." Mehr als zu hoffen bleibe ihnen derzeit nicht übrig. "Wir müssen uns auf alles vorbereiten und dann möglichst flexibel reagieren."

Historischer Markt in Oettingen: Szenarien werden durchgespielt

Zumindest terminiert ist auch der Historische Markt in Oettingen vom 27. bis 29. Mai. Der Verein, der das große Fest seit vielen Jahren organisiert, plant vorsichtig. Vorsitzender Christoph Schaffer sagt: „Wo wir Vorsicht walten lassen, ist bei den Investitionen. Jetzt schon Plakate zu drucken, oder Banner zu kaufen, ist zurückgestellt.“ Das sei auch kurzfristiger machbar. „Die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, dass man nichts vorhersagen kann. So müssen wir abwarten was kommt und zuversichtlich sein“, meint der Vorsitzende.

Das Team befasse sich aber bereits mit möglichen Szenarien, wie dem Eintritt für Genesene und Geimpfte, also 2G. Die Kontrollen des Status‘ müssten dann bei der bisherigen Einlasskontrolle mitberücksichtig werden. Da müsse überlegt werden, mit wie viel Personal das erfolgen könne.

Im Veranstaltungskalender der Stadt Oettingen stehen in diesem Jahr weitere Feste. Darunter ist die Jakobi-Kirchweih vom 29. Juli bis 2. August mit dem beliebten Format Kabarett im Festzelt, diesmal mit Luise Kinseher (Dienstag, 2. August). Am 13. August findet der Summer in the City statt und sogar der Weihnachtsmarkt hat schon einen Termin: Wem danach ist, der kann sich den Zeitraum vom 24. bis zum 27. November vormerken. Anja Friedel von der Touristinfo bestätigt, dass die Planungen vorangehen. "Aktuell ist der Stand noch so, dass wir alle stattfinden lassen wollen", sagt sie im Redaktions-Gespräch. Auch sie seien positiv eingestellt und hoffen, dass das durchführbar ist.

Der 34. Oettinger Triathlon findet am Samstag, 7. August, statt. Die Anmeldung ist bis zum 1. August möglich. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass voraussichtlich keine Staffeln wegen der Pandemie möglich sind.

Festivals im Ries und Umgebung 2022

Die Ipfmesse in Bopfingen mit Vergnügungspark, Bier- und Weingärten sowie Ausstellungszelt findet 2022 vom 1. bis zum 5. Juli statt.

Einen weiteren Versuch startet auch Simon Zips mit seinem mehrmals geplanten, aber noch nie durchführbar gewesenen "Camping Battleground-Festival" in Nittingen. Vom 19. bis zum 22. Mai gibt es Metal und Spiele auf dem Campingplatz

Nach zweijähriger Pause soll auch das Afrika-Karibik-Fest – kurz AKF – vom 14. bis 17. Juli in Wassertrüdingen wieder stattfinden. Auf seiner Homepage weist der Veranstalter allerdings darauf hin: "Wie die Vorgaben hierzu im Juli 2022 aussehen werden, kann heute leider aber natürlich noch niemand abschätzen. Sollte im kommenden Sommer eine grundsätzliche 2G-Pflicht für Veranstaltungen bestehen, so werden auch wir nicht darum herumkommen, denn eines ist klar: wir feiern – notgedrungen – lieber ein AKF mit 2G-Auflagen als gar kein Festival." Das Team wolle jedoch alle Möglichkeiten nutzen, die Auflagen für die Besucherinnen und Besucher so gering wie gesetzlich möglich zu halten.

Tickets zu kaufen gibt es bereits für das Wuzdog in Dornstadt im Landkreis Donau-Ries. Für 2020 wurde es noch vor Beginn der Pandemie von den Organisatoren abgesagt, 2021 war es wie alle Festivals nicht umzusetzen. Aber für dieses Jahr gibt es einen neuen Versuch.

Für das Festival "Der Krater bebt" in Megesheim sind offiziell noch keine Daten bekannt. Vergangenes Jahr gab es als kleine Alternative den Kraterbiergarten.