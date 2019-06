vor 49 Min.

21,1 Kilometer durch die tschechische Partnerstadt

Sieben Starter des TSV Nördlingen sind beim großen Laufevent in Olomouc dabei. Sie sind begeistert von der Gastfreundschaft.

Von Hans Niederhuber

Der Einladung Olomoucs, der tschechischen Partnerstadt Nördlingens, folgten sieben Läuferinnen und Läufer des TSV. Bereits am Freitag früh machten sich die glorreichen Sieben mit einem Kleinbus auf nach Olomouc. Nach neunstündiger Fahrt wurden sie im bereits reservierten Hotel von der neuen Betreuerin Radmilla Klaskova herzlich empfangen. Fünf der sieben hatten die Stadt bereits vor sechs Jahren besucht und wussten um die Gastfreundschaft von Olomouc. Nach einem kurzen Fußweg zum Rathaus wurden die sieben Schwaben mit weiteren Gästen von Partnerstädten Olomoucs aus Holland, Frankreich, Polen und der Schweiz vom Primator Miroslav Bánek mit einem Glas Sekt empfangen. Von den Vertretern der Stadt wurde ein tolles Programm organisiert, das dann an die hohen Temperaturen angepasst wurde.

Der eigentliche Grund der Reise war der Halbmarathon am Samstag- abend. Über 3500 Läuferinnern und Läufer nahmen am Samstagnachmittag beim Familienlauf und über 6500 Teilnehmer aus über 30 Nationen um 19 Uhr am Halbmarathon teil. Das tolle Event stand unter dem Motto: „All Runners are beautiful“. Bei 31 Grad und strahlendem Sonnenschein wurden die Halbmarathonis auf dem Rathausplatz mit den schallenden Klängen von Smetanas „Moldau“ auf die Strecke geschickt.

Tausende Zuschauer feuerten die Läufer frenetisch an

Nach rund einem Kilometer Kopfsteinpflaster ging es auf asphaltierten, gesperrten Straßen durch die Altstadt und um Olomouc herum an vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei, von denen gerade mehrere – unter anderem auch das Rathaus – renoviert werden. Die vielen Erfrischungsstationen mit zusätzlichen Wassersprengern und Schwämmen machten das Laufen bei der Hitze etwas erträglicher.

Tausende von Zuschauern und viele Bands feuerten die Läufer frenetisch an. Schnellster Läufer war der Italiener Yassine Rachik, der in 1:04:26 Std. die Ziellinie überquerte; schnellste Frau war Lilia Fisicovici aus Moldavien, die in 1:13:32 Std. das Ziel erreichte. Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen erreichten nach dem strapaziösen letzten Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster in folgender Reihenfolge das Ziel: Hubert Bestler, Hans Niederhuber, Stefan Kirchner, David Wittner, Anneliese Zinke, Simone Müller und Miriam Bestler.

Auch nach dem Lauf setzte sich die Gastfreundschaft der Partnerstadt fort. Sona Horka ließ es sich auch nach ihrem Renteneintritt nicht nehmen, die Nördlinger Gäste noch einmal zu begrüßen und weiter zu begleiten. Sie und Radmilla Klaskova werden auch mit weiteren Teilnehmern beim diesjährigen Stadtmauerfest Gast in Nördlingen sein. Es war für alle Teilnehmer eine unvergessliche Reise.

