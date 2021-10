Gut vorbereitet

TSV-Männer erwarten den Tabellendritten Wolnzach

Nach einem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen aus zwei Spielen erwartet die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am morgigen Sonntag eine echte Herausforderung. Der aktuelle Tabellendritte und ebenfalls ungeschlagene TSV 1884 Wolnzach wird zu Gast in der Hermann-Keßler-Halle sein. Ein Gegner, mit dem es in der Vergangenheit immer wieder zu hart umkämpften Aufeinandertreffen kam.

Das Rieser Team von Trainer Mohammed Hajjar wird dabei mit viel Selbstbewusstsein aus den deutlichen Erfolgen beim TSV Milbertshofen (58:87) und zu Hause gegen den TV Passau (103:66) in das zweite Heimspiel der Saison gehen. Aber auch der Kontrahent aus Oberbayern kann starke Siege gegen Weilheim und Leitershofen vorweisen und überzeugte dabei mit physisch starker Spielweise und sehr viel Kampfgeist. Die Mannschaft von Trainer Mike Urban ist außerdem sehr erfahren und eingespielt, viele Spieler sind schon länger Teil des Teams und die Liga gewohnt. Die jungen Nördlinger Korbjäger werden hingegen versuchen, ihre große Stärke, das schnelle Umschaltspiel nach starker Defensive, zu nutzen und setzen dabei auch auf die Unterstützung der Fans. Mit diesen im Rücken wollen sie weiter ungeschlagen bleiben.

Die letzten zwei Wochen im Training genutzt

„Das wird kein leichtes Spiel, aber wir haben die letzten zwei Wochen gut genutzt, um uns vorzubereiten“, so Trainer Hajjar. Seine Truppe war am vergangenen Wochenende spielfrei, konnte so in den Trainingseinheiten an Mankos aus den letzten Spielen arbeiten und den Fokus auf die kommende Aufgabe richten. Physische, konzentrierte Verteidigung und ein gutes Zusammenspiel im Angriff wird nötig sein, um auch im dritten Spiel erfolgreich zu bleiben und die Tabellenspitze anzugreifen. Die Zuschauer können sich allemal auf eine spannende und hochklassige Auseinandersetzung freuen.

Spielbeginn ist am morgigen Sonntag um 16 Uhr. Tickets können sowohl online beim Ticketpartner vivenu.com als auch vor Ort erworben werden. Am Eingang der Halle wird die Einhaltung der 3G-Regelung überprüft. (masc)