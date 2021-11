Die Gäste des TSV Aindling feiern in Nördlingen

Plus Der TSV Nördlingen II muss sich am Samstag geschlagen geben. Es ist die vierte Heimniederlage für die Gastgeber.

Einen verdienten 2:0-Sieg feierte der TSV Aindling bei der U23 des TSV Nördlingen. Die eingewechselten Daniel Löffler (38.) und Gabriel Merane per Strafstoß waren die Torschützen.