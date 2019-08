00:02 Uhr

Deiningen gewinnt das Top-Duell

SpVgg schlägt Mönchsdeggingen 2:0 und übernimmt die Tabellenführung

SpVgg Deiningen – TSV Mönchsdeggingen 2:0 (2:0). – Ein verdienter Sieg der Gastgeber in einem durchschnittlichen Kreisklassenspiel. Nach ersten Heimchancen für Welchner (4./13.) traf Timo Dinkelmeier nach schönem Pass von Jais zum 1:0 (35.). Wenig später köpfte Robin Welchner eine Jais-Ecke zum 2:0-Pausenstand ein (40.). Für den Gast zielte Wurm über das Heimtor (61.) und Tormann Hahn klärte vor Beck (71.). Deiningen verpasste einen höheren Sieg, doch Jais (70.) und Dinkelmeier (76.) trafen nur den Pfosten und gegen den starken Kempter klärte Gästekeeper Göttler (90.).

Tore 1:0 Timo Dinkelmeier (35.), 2:0 Robin Welchner (40.). Zuschauer 100.

Frühe Heimführung per Foulelfmeter

SG Munzinger SV/FC Birkhausen – Lauber SV 5:1 (2:0). – Nach einem Foul an Streinz verwandelte Benjamin Traber den fälligen Strafstoß zum frühen 1:0 (8.). Gegenüber traf Daniel Fackler den Pfosten des Heimtores (10.) und auch eine Lauber Doppelchance blieb ungenutzt (15.). Das 2:0 erzielte Jonas Rauwolf aus fünf Metern (28.), dem derselbe Spieler nach der Pause aus 18 Metern das 3:0 folgen ließ (57.). Florian Bauer erhöhte nach Steilpass auf 4:0 (68.), ehe Maxi Dannemann auf 1:4 verkürzte (76.). Schließlich lenkte Marco Grimmeisen eine Flanke mit der Fußspitze zum insgesamt verdienten 5:1-Endstand ins Tor (84.).

Tore 1:0 Benjamin Traber (8., Foulelfmeter), 2:0 und 3:0 Jonas Rauwolf (28./57.), 4:0 Florian Bauer (68.), 4:1 Maxi Dannemann (76.), 5:1 Marco Grimmeißen (84.). Zuschauer 80.

SV Niederhofen/Ehingen – Sportclub D.L.P. 2:2 (2:1). – In der ereignisreichen Partie zielte Ulrich knapp übers Heimtor, gegenüber prüfte Schmutterer Gästetormann Wurm. Thomas Relovsky besorgte mit trockenem Abschluss das 0:1 (25.), doch Martin Rieger köpfte Kleemanns Ecke zum 1:1 ein (30.). Nach Schmutterer-Vorlage überlupfte Manuel Kleemann Keeper Wurm und schob zum 2:1-Halbzeitstand ein (43.). Kleemann und Rieger verpassten das 3:1, ehe Pascal Heinze per Handelfmeter zum 2:2 traf (70.). Nun wollten die Gäste den Sieg, doch Tormann Voglgsang parierte Ulrichs Freistoß und Hänlein verfehlte das leere Heimtor.

Tore 0:1 Thomas Relovsky (25.), 1:1 Martin Rieger (30.), 2:1 Manuel Kleemann (43.), 2:2 Pascal Heinze (70., Handelfmeter). Zuschauer 100.

SG FSV Buchdorf/Daiting – FSV Flotzheim 2:3 (1:1).

Tore 1:0 Konstantin Holzmann (16.), 1:1 Maximilian Muschler (30.), 1:2 Elion Shala (53.), 2:2 Albert Kaiser (54.), 2:3 Patrick Leinfelder (70.). Zuschauer 100.

TSV Wemding – TSV Wolferstadt 5:0 (1:0). – Die stark ersatzgeschwächten Gäste machten es im ersten Durchgang sehr ordentlich. Wemding hatte zwar leichte Feldvorteile, kam jedoch zu selten offensiv zum Zug – und entsprechend auch kaum zu gefährlichen Szenen. Trotzdem gelang der Heimelf die frühe Führung, als Chris Luderschmid einen Freistoß direkt zum 1:0 verwandelte (13.). Wenige Minuten nach Wiederbeginn erkämpfte Joachim Fischer den Ball und leitete ihn zu Florian Veit weiter, der seinen Gegnern davon sprintete und zum 2:0 vollendete. Kurz darauf ein schönes Solo von Daniel Kröll, der ebenfalls Veit bediente und dieser erhöhte. Mit diesem Doppelschlag war die Partie praktisch entschieden, Wolferstadts Schlussmann Kim Weiß verhinderte in der Folge einen höheren Rückstand. Auf der Gegenseite musste Enes Babuccu nur einmal gegen Robert Hofmann retten. Am Ende wurde es dann doch noch deutlich. Cedric Schweiger von der Strafraumgrenze und Manuel Fensterer per Kopf nach Veit-Flanke sorgten für den Endstand.

Tore 1:0 Chris Luderschmid (13.), 2:0 und 3:0 Florian Veit (51./53.), 4:0 Cedric Schweiger (80.), 5:0 Manuel Fensterer (90.+1). Zuschauer 220.

Ederheim verliert in der Schlussphase unglücklich

TSV Monheim – SpVgg Ederheim 3:2 (1:2). – Es entwickelte sich von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel, welches von vielen Zweikämpfen geprägt war. Die erste Chance für den TSV hatte Steffen Rosskopf, der knapp vergab. Dies sollte sich kurz darauf rächen: Nach einem Konter der Ederheimer knallte Christoph Schabert den Ball unhaltbar ins rechte Eck. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erhöhte Christoph Kolitsch mit einem direkt verwandelten Freistoß. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem TSV der Anschlusstreffer durch Luca Keppler. Lange sah es nach einem Ederheimer Sieg aus, doch der TSV bewies Moral und drehte das Spiel in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Kai Kotter.

Tore 0:1 Patrick Schabert (12.), 0:2 Christoph Kolitsch (45.+1), 1:2 (45.+3), 2:2 und 3:2 Kai Kotter (89./90.). Zuschauer 100.

Themen Folgen