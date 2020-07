00:02 Uhr

Der Nachwuchs sammelt erste Wettkampferfahrung

Freundschaftlicher Vergleich von Höchstädter und Nördlinger Jugendspielern

In einem Freundschaftsspiel trafen sechs Kinder aus dem Nachwuchsprogramm des TSV Nördlingen auf sechs Nachwuchsspieler des SSV Höchstädt. Das Angebot richtete sich an Akteure, die bisher noch nicht im Ligaspielbetrieb aktiv waren, und ermöglichte so vielen Spielern erste Einblicke in das Wettkampfgeschehen.

Nach einer freundlichen Begrüßung durch die Gastgeber und einer kurzen Regelkunde bestritt jeder Teilnehmer jeweils drei Einzel über die Maximaldistanz von drei Sätzen. Die Kräfteverhältnisse erwiesen sich in der Folge als äußerst ausgewogen, sodass es nach 18 Begegnungen 9:9 stand. Drei Doppel mussten zum Abschluss die Entscheidung bringen und da der TSV zwei von ihnen mit hauchdünnem Vorsprung für sich entschied, durften die angehenden Ballartisten aus Nördlingen gleich die angenehme Erfahrung eines knappen 11:10-Sieges machen.

Äußerst zufrieden über die gelungene Organisation zeigte sich TSV-Coach Timm Metzler, der von Nhan Tran und einigen interessierten Eltern zu der Auswärtspartie begleitet worden war. Dem engagierten Team des SSV Höchstädt war es unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gelungen, ein stimmungsvolles kleines Event für den Nachwuchs auf die Beine zu stellen, das allen Teilnehmern offenkundig gut gefallen hat. Nach etwa zwei Stunden Spielzeit verabschiedeten sich die Nördlinger - im Gepäck jedes Spielers ein Anhänger mit Miniaturtischtennisschläger, die Erinnerung an spannende Begegnungen am grünen Tisch und sicher auch der Ehrgeiz, im Training weiter an sich zu arbeiten. Ein Gegenbesuch des SSV ist bereits in Planung. (gka)

