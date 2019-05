vor 40 Min.

Der SV Holzkirchen macht den ersten Schritt

3:2-Sieg gegen Ziemetshausen erst in der Verlängerung erkämpft. Am kommenden Donnerstag geht die Bezirksliga-Relegation gegen den TSV Wertingen weiter.

Von Christian Draxler

Die sehr gute Organisation des Ausrichters SV Kicklingen und schönes Fußballwetter machten den mitgereisten Fangruppen Appetit auf ein tolles Relegationsspiel. Die 550 Zuschauer sahen dann ein spannendes, aber kein hochklassiges Duell zwischen dem TSV Ziemetshausen und dem SV Holzkirchen.

Von Beginn an waren die Rieser sichtlich bemüht, das Spiel zu gestalten, taten sich aber schwer gegen den kompakt stehenden Vizemeister der Kreisliga West. Die erste gute Szene hatte der SVH in der siebten Minute durch Jannik Beck, der aus spitzem Winkel die Reflexe von Torwart Andreas Mayer prüfte. Bei einem Konter der Roten über die linke Seite klärt Armin Rau im SVH-Strafraum gerade noch vor Thomas Pietsch (19.). Kurz darauf tänzelte auf der Gegenseite Massimiliano Porcari durch die Abwehr, wurde aber in letzter Sekunde vor dem Einschuss geblockt. Die aufgrund der Spielanteile verdiente SVH-Führung besorgte Porcari in der 38. Minute. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld blieb Tobias Rau zunächst hängen, bediente aber im Nachsetzen mustergültig Porcari, der aus aus zehn Metern zum 0:1 einschob.

Der zweite Durchgang begann mit jeweils einer dicken Chance für beide Teams. Zwei Minuten nach dem Anpfiff zielte Norbert Maier aus Kurzdistanz nach Ballverlust der SVH-Abwehr übers Tor. Dann wurde Porcari auf die Reise geschickt, scheiterte aber allein vor Torwart Mayer. Der Keeper verletzte sich bei seiner Rettungstat und musste durch Max Weinmann ersetzt werden.

Ziemetshausen tat nun mehr für das Spiel und drängte nach vorne, ohne aber richtig gefährlich vor das SVH-Gehäuse zu kommen. Holzkirchen stand bis zur 68. Minute sicher in der Abwehr, als Thomas Rau Norbert Maier an der Torauslinie zu Fall brachte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Thomas Pietsch sicher zum 1:1-Ausgleich. Kurz darauf rollte der nächste Angriff auf den SVH zu. Norbert Maier enteilte auf der linken Seite, Torwart Andreas Schröppel konnte aber gerade noch klären. Vor dem Abpfiff hatten beide Teams noch jeweils eine Szene: Porcari schoss nach einer Flanke ans Außennetz und Maier zielte aus sieben Metern am Tor vorbei.

Der Sieger musste nun in der Verlängerung ermittelt werden. Der SVH besann sich wieder seiner kämpferischen Tugenden und legte mit zwei Toren in fünf Minuten los. Tobias Rau nutzte einen Fehler im Ziemetshausener Aufbauspiel, schnappte sich das Leder und marschierte allein auf Torwart Maier zu. Nachdem der Keeper im ersten Versuch noch retten konnte, machte es Rau im Nachschuss besser und bringt den SVH wieder in Führung. Drei Minuten später traf Porcari nach Traumpass von Armin Rau durch die Schnittstelle der Abwehr zum 1:3. Ziemetshausen war nun bedient, doch noch nicht geschlagen. Einen Pietsch-Kopfball fischte Torwart Schröppel noch heraus. Kurz nach dem Wechsel ging ein Heber von Tobias Rau knapp vorbei. Der sicher geglaubte SVH-Sieg kam in der 113. Minute noch einmal in Gefahr: Havur unterschätzte einen langen Ball aus dem Mittelfeld. Nutznießer Norbert Maier bedankte sich und ließ Schröppel beim 2:3 keine Chance. Durch den Treffer erwachte Ziemetshausen nochmals und warf nun alles nach vorne. Die Holzkirchner kamen hinten ins Schwimmen, konnten aber die Führung letztendlich bis zum Schlusspfiff von Schiedsrichter Ettenreich behaupten.

Sener Sahin, der zum Saisonende scheidende Trainer des SV Holzkirchen, meinte nach dem Spiel: Wir haben in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gespielt gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Wir sind auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit verpasst, das 2:0 nachzulegen. Nach einem unnötigen Foul stand es auf einmal 1:1. Ab diesem Zeitpunkt war der Gegner besser und hatte auch ein paar gute Chancen. Da haben wir sehr viel Glück gehabt. In der Verlängerung sind wir dann durch eine gute Einzelaktion von Tobias Rau in Führung gegangen und Massi Porcari hat dann alles klar gemacht. Es war kein gutes Spiel von uns. Aber am Schluss zählt nur der Sieg.

