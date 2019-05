vor 44 Min.

Die Jüngsten trumpfen groß auf

U9-Kleinfeldteam des TC Nördlingen auch am zweiten Bezirksliga-Spieltag erfolgreich

Von Helmut Radeck

Gleich zwei Mannschaften vom TC Schwaben Augsburg waren am vergangenen Spieltag zu Gast in Nördlingen. Bei den Mädchen U14 in der Bezirksklasse 1 kam die erste Mannschaft aus der Bischofsstadt angereist. Dabei stellte sich heraus, dass die Spielerinnen aus Augsburg erfahrener und auch älter waren als die Gastgeberinnen. Deshalb gelang es nur Sarah Tudor, die gegnerische Nummer 1 mit 6:1/6:1 klar zu besiegen, während die anderen Mädchen zum Teil deutlich unterlagen. Spannend gestaltete es noch das Doppel Sarah Tudor/Pia Ziegelmeier, das im Match-Tiebreak mit 9:11 denkbar knapp das Nachsehen hatte.

Auch die Bambini U12 I spielten gegen Schwaben Augsburg, allerdings gegen eine zweite Mannschaft. Mit dieser hatten die Rieser keine Probleme und übernahmen nach einem klaren 6:0-Erfolg und drei Siegen in Folge die Tabellenführung. Für Nördlingen spielten Lorenz Grimmbacher, Manuel Erhard, Luis Hönig und Jakob Meyr.

Mit dem gleichen Ergebnis von 6:0 gewann auch die zweite U12-Mannschaft des TC Rot-Weiß Nördlingen beim TC Mertingen. Alle Partien endeten nach jeweils zwei Sätzen, die die Nördlingerinnen sehr hoch für sich entscheiden konnten. Für Nördlingen spielten Maia Milosavlevici, Charlotte Lüftl, Katja Neufeld und Eliana Kapfer.

U9 des TC Nördlingen verteidigt Tabellenführung

Die erste U9-Kleinfeldmannschaft des TC Rot-Weiß Nördlingen verteidigte am zweiten Spieltag in der höchsten Spielklasse, der Bezirksliga, gegen den TC Mering erfolgreich die Tabellenführung. Beginnend mit den Motorik-Spielen konnten die Nördlinger sich gleich einen Vorsprung erarbeiten. Nach einer starken Mannschaftsleistung wurde mit 8:0 in die Tennis-Einzel gestartet.

Hier zeigte der an zwei gesetzte Max Agne in den 15 Minuten Spielzeit trotz eines 0:2-Rückstandes eine hervorragende Leistung. Er drehte das Spiel und ging mit 4:3 als Sieger vom Platz. Sebastian Lichtenstern musste sich in einem engen Match knapp mit 2:3 geschlagen geben. Niklas Weinig wurde seiner Favoritenrolle an eins gerecht und siegte deutlich mit 8:0. Yelda Erdogan setzte sich mit 6:2 durch. Die beiden Doppel gingen ebenfalls beide deutlich an den Nördlinger Nachwuchs, und somit lautete das Endergebnis 18:2.

