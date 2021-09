Gelungener Familientag

Beim TSV Oettingen kommen die Jüngsten und die Aktiven zum Einsatz

Abteilung Fußball des TSV 1861 Oettingen konnte heuer wieder den traditionellen Familientag am letzten Ferien-Sonntag im Oettinger Sportpark durchführen.

Bei herrlichem Wetter spielten bereits am Vormittag auf dem Hauptplatz jeweils sechs E1- und E2-Juniorenteams zeitgleich um den Turniersieg. Die Einteilung erfolgt jeweils in zwei Gruppen mit anschließenden Platzierungsspielen.

Bei den E1-Junioren setzten sich in einem spannenden Finale die Kicker vom TSV Harburg erst im Siebenmeterschießen gegen die Nachwuchskicker vom TSV Nördlingen mit 2:1 durch. Beim E2-Turnier war die Sache klarer. Hier gewannen die Nachbarn vom SV Westheim alle Spiele; im Endspiel wurde der heimische TSV mit 3:1 besiegt. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es nur Gewinner. Alle Nachwuchsfußballer erhielten eine Medaille für ihre tollen Spiele vom Gastgeber überreicht.

Die dritte Herrenmannschaft des TSV bestritt auf dem Nebenplatz ein Punktspiel gegen die zweite Herrenmannschaft vom FC Nordries und gewann knapp mit 2:1.

Die D-Junioren absolvierte ebenfalls auf den Nebenplätzen Vorbereitungsspiele, damit ein erfolgreicher Saisonstart möglich ist. Es ging dann am Nachmittag weiter mit dem Turnier der kleinsten Kicker. Hier spielten die G-Junioren vom SV Westheim, dem FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern-Löpsingen und der heimische TSV Oettingen um den Turniersieg. Auch hier waren die kleinsten Kicker mit großem Einsatz am Werk, da viele Kids jedoch erst mit dem Fußball angefangen haben, waren auch große Leistungsunterschiede erkennbar, welche sich in den Ergebnissen niederschlugen. Turniersieger wurden die Bambinis aus Westheim vor Pfäfflingen-Dürrenzimmern-Löpsingen und dem heimischen TSV. Zur Siegerehrung bekamen auch hier die strahlenden Kids die Erinnerungs-Medaillen überreicht. Beim anschließenden Heimspiel der ersten Herrenmannschaft kamen die Buben und Mädchen als Einlaufkinder nochmals zum Einsatz.

Zum Abschluss ein Remis im Kreisliga-Duell

Das Kreisligaspiel der ersten Herrenmannschaft vom TSV gegen die Gäste vom BC Schretzheim rundete den tollen Fußballtag ab. In einem kurzweiligen Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. So ging dieser tolle Fußballtag zu Ende und macht Lust auf eine Neuauflage in 2022. (pm)