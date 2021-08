Hainsfarth und Oettingen marschieren weiter

Beide Nordrieser Vereine liegen nach weiteren Siegen mit je zehn Zählern vorne. Maihingen und Reimlingen halten ebenfalls mit Erfolgen nur einen Punkt Abstand

(0:0). – Die Gastgeber bestimmten von Beginn an das Spiel und hatte bald eine sehr gute Chance. Der gute Gästekeeper Florian Hofmeister wehrte jedoch gegen Florian Preuß zur Ecke ab und entschärfte einen Super-Schuss von Yannick Klungler. Dazu schoss Marc Löfflad direkt vor der Pause an den Pfosten und Fabian Grimmeis den Nachschuss knapp über die Latte. Gegen die defensiven Gäste, die in der 75. Minute durch Radu Somodi ihre erste und einzige Torchance hatten, tat sich der TSV im zweiten Abschnitt schwer und erst in der Nachspielzeit traf Jan Sandmeyer mit Flachschuss von der Strafraumgrenze zum späten, aber sehr verdienten Sieg ins lange Eck.

Tor: 1:0 Jan Sandmeyer (93.); ZS 125

Im umkämpften Derby gelang ein verdienter Heimsieg, wobei die Gäste zunächst Mühe hatten, die Heimangriffe zu verteidigen. Nach anfänglichem Abtasten schloss dann Luca Stropek einen Konter zur Heimführung ab, musste aber auch Mitte der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Strafstoß wurde reklamiert, nachdem Elias Leberle beim Torabschluss gefoult wurde. Ergebnis einer gelungenen Ballstafette war nach einer halben Stunde das 2:0 von Florian Hensolt mit Flachschuss ins lange Eck. Wemding bestimmte das Spiel in der zweiten Halbzeit, wobei Torwart Jung oder seine Abwehr einige Male gegen Haller und Veit klärten. Hainsfarth hatte durch Becks Latten-Freistoß Pech, kam aber zum zweiten Heimsieg.

Tore: 1:0 Luca Stropek (12.), 2:0 Florian Hensolt (35.); Zuschauer 150

(0:2). – Nach dem Sieg gegen Schretzheim erwartete den TSV ein schweres Spiel gegen starke Rieser. Diese kamen gut in die Partie und bald gefährlich vor das Heimtor. Fiegel scheiterte auf der Gegenseite bei einer guten Chance am Gästetorwart. Durch einen unnötigen Standard markierte Christoph Götz nach einer halben Stunde verdient die FCM-Führung. Binswangen kam danach besser ins Spiel, oft fehlte jedoch der letzte Pass.

Auch nach der Halbzeit nahmen die Gastgeber das Heft bald wieder in die Hand, ohne jedoch gefährliche Torchancen zu kreieren. Und Heimkeeper Benedikt Winkler verhinderte zunächst durch zwei gute Paraden die Vorentscheidung. Nach einem Abpraller von Benedikt Chromik hatte Jonas Winkler die große Ausgleichschance, verfehlte aber den Ball. Nachdem die Heimmannschaft alles nach vorne warf, nutzte Andreas Haas einen Konter zur Entscheidung.

Tore: 0:1 Christoph Götz (35.), 0:2 Andreas Haas (88.); Zuschauer 130

(0:0). – In einer durchschnittlichen Kreisliga-Partie sicherte sich der FSV den dritten Saisonsieg in Folge. Die erste Torchance hatten allerdings die Gäste, aber der Kopfball ging über das Tor. Fortan bestimmten die Gastgeber die Partie, Kohnle und Helmschrott hatten die Führung auf dem Fuß, schossen aber beide knapp vorbei.

Kurz nach der Pause dann das Tor des Tages: In einer Gegenpressing-Situation eroberte Egermeier den Ball, steckte durch zu Baumann und dieser verwandelte souverän links unten. Die Hausherren verpassten eine frühzeitige Entscheidung, doch auch Schretzheim kam zu keiner nennenswerten Aktion mehr.

Tor: 1:0 Lukas Baumann (48.); Zuschauer 140

(0:0). – In einem interessanten Spiel kam der Bezirksligaabsteiger aufgrund einer besseren zweiten Halbzeit zu seinem ersten Saisonsieg, während die Heimelf weiter am Tabellenende dümpelt. Bei der ersten Chance, köpfte M. Köhnlein nach Flanke von P. Michel, doch Torwart Dauser rettete mit gutem Reflex. Dann waren die Hausherren am Zuge, doch nach Querpass von Peiker brachte P. Hlawatsch den Ball nicht im Tor unter. Auf der Gegenseite hatte wehrte wieder Dauser gegen Armin Rau aus Kurzdistanz, genauso wie den Nachschuss ab, bevor M. Regele endgültig klärte.

In der zweiten Halbzeit hatte der FSV die erste Chance durch P. Hlawatsch, doch sein Lupfer aus 20 Metern ging übers Tor. Bald darauf dann die Gästeführung, nachdem sich Patrick Michel am Sechzehner durchsetzte und den Ball ins lange Eck schob. Und wieder nur fünf Minuten später staubte P. Buser nach Freistoß von Havur ab.

Alexander Kirchenbaur schaffte zwar noch den Anschluss nach Kopfballabpraller von Estner, doch vier Minuten vor dem Ende die Entscheidung, nachdem Jannik Beck am Strafraum nicht richtig angegriffen wurde und den Ball an allen vorbei ins lange Eck schob.

Tore: 0:1 Patrick Michel (50.), 2:0 Philipp Buser (60.), 1:2 Alexander Kirchenbauer (70.), 1:3 Jannik Beck (86.); ZS 100

(1:0). – Bereits in der ersten Minute köpfte Schäble frei aus fünf Metern SVDE-Keeper Abold in die Arme, doch in der Folge dominierte die Heimelf. Bei dieser scheiterte Tim Schuster zunächst an Möttingens Torhüter Husel, bevor er es wenig später besser machte, als sich sein Distanzschuss über den Gästekeeper ins Netz zur Führung senkte.

In der Folge konnten sich die Rieser aber bei Husel bedanken, dass es nur bei der knappen Heimführung blieb. Nach einem zweifelhaften Strafstoß parierte Torhüter Abold den schwachen Schuss von Bissinger. Das Spiel wurden nun hektischer und Tim Schuster musste nach einem heftigem Foul verletzt ins Krankenhaus.

Die zweite Spielhälfte war dann geprägt von vielen Fouls auf beiden Seiten und Patrick Wunder sah wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Minute, als Jürgen Sorg einen Eckball direkt ins Tor zirkelte. In der Nachspielzeit musste dann auch noch ein SVDE-Spieler nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz.

Tore: 1:0 Tim Schuster (10.), 2:0 Jürgen Sorg (90.); Gelbrot Patrick Wunder (77., TSV), Rot Manuel Memminger (91. SVDE); Zuschauer 130