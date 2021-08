Der TSV Nördlingen will die Bilanz gegen Egg aufbessern

Plus Im zweiten der drei Mittwochsspiele erwartet der TSV Nördlingen den SV Egg an der Günz im Gerd-Müller-Stadion. Trainer Daniel Kerscher kann auf die Ausgeglichenheit seines Kaders setzen.

Der zweite von insgesamt drei Mittwochspieltagen in der Landesliga Südwest geht heute über die Bühne. Der TSV 1861 Nördlingen empfängt dabei den SV Egg an der Günz. Die Partie gegen die Unterallgäuer wird von Schiedsrichter Kai Hoffmann um 18.30 Uhr im Gerd-Müller-Stadion angepfiffen.