vor 24 Min.

Gelungener Saisonstart

Siege für die erste und zweite Mannschaft des SKV Goldburghausen

Nun sind auch die letzten Mannschaften der Goldburghausener Sportkegler in die neue Saison gestartet. Die Erste legte auswärts gleich mächtig los und ließ den favorisierten Gastgebern aus Jedesheim keine Chance. Die zweite Mannschaft hatte zuhause leichtes Spiel gegen die SpG Bausch-Holzheim 3. Die dritte Mannschaft, die bereits letzte Woche ihren ersten Einsatz hatte (Sieg gegen den TV Dillingen), verlor in Höchstädt.

Kreisliga West: KF Jedesheim 2 – SKV Goldburghausen I 1:5 (2117:2187). – Die Gäste aus Goldburghausen legten gleich in den ersten Paarungen den Grundstein für den späteren Sieg. Markus Ostertag musste schwer kämpfen, um den ersten Punkt zu holen. Weitaus besser mache es Christian Rahm auf den Nachbarbahnen. Mit herausragenden 591 Holz erzielte er ein bundeligareifes Ergebnis. Zur Halbzeit lag man damit 2:0 in Front. In den Schlusspaarungen tat sich dann Thorsten Steinmeyer sehr schwer und musste seinen Punkt knapp den Gastgebern überlassen. Jürgen Förstner setzte sich in einem hochklassigen Duell 3:1 durch und sorgte damit für den Sieg. Mit 575 Holz gelang ihm ebenfalls ein herausragendes Ergebnis.

Merk - Ostertag 1,5:2,5 (498:509), Stimpfle - Rahm Ch. 1:3 (545:591), Merkle - Steinmeyer Th. 2:2 (521:512), Heidrich - Förstner J 1:3 (553:575)

Kreisklasse: SKV Goldburghausen 2 – SpG Bausch-Holzheim 3 6:0 (1969:1800). – Egal, an welcher Position sie eingesetzt wird, Lena Götz zeigte gleich wieder ihre ganze Klasse. Als Startspielerin ließ sie ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Mit 4:0 und fulminanten 550 Holz holte sie den ersten Punkt für ihre Mannschaft.

Mit Durchschnittsleistungen alle Duelle gewonnen

Danach verflachte die Begegnung dann etwas. Mit Ergebnissen zwischen 462 und 481 Holz konnten trotzdem alle Kegler ihre Punkte holen. Auf-grund der klaren Dominanz und des deutlich besseren Gesamtergebnisses sprang am Ende ein nie gefährdeter Heimsieg heraus.

Götz L. - Allmis 4:0 (550:465), Steinmeyer V. - Bobinger 2:2 (481:460), Förstner Ja. - Niesner 2,5:1,5 (476:440), Volk - Kerle 2:2 (462:435)

Kreisklasse A1 gemischt: SSV Höchstädt 2 – SKV Goldburghausen 3 4:2 (1846:1829). – In diesem Spiel wäre durchaus mehr drin gewesen. Beide Mannschaften bekleckerten sich wahrlich nicht mit Ruhm. Am besten zurecht kamen noch Karl Rahm mit 480 Holz und Jessica Steinmeyer mit 476 Holz. Am Ende entschieden 15 Holz über Sieg und Niederlage. (foe)

Schmid - Rahm K. 1,5:2,5 (464:480), Kordik - Steinmeyer J. 2:2 (484:476), Häußler - Förstner M. 2:2 (456:431), Schmid - Pawlowski 1:3 (442:442)

